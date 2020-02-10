Алматы. 10 февраля. КазТАГ — Цена на нефть стабильна в ожидании сокращения добычи странами ОПЕК, на фоне низкого спроса, сообщает Anadolu Agency.

«Вспышка коронавируса продолжает снижать спрос и оказывать понижательное давление на цены. Цены на сырую нефть были стабильными в начале торгов в понедельник, так как мировой рынок нефти ждет, когда Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) предпримет дополнительные сокращения добычи, чтобы компенсировать низкий спрос», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что нефть марки Brent торговалась на уровне $54,52 за баррель в 06.30 по Гринвичу в понедельник с ростом на 0,09% по сравнению с пятницей, когда цена составила $54,47 за баррель. Цена на West Texas Intermediate (WTI) в то же время находилась на уровне $50,34 за баррель, поднявшись на 0,04% после закрытия торгов в пятницу с уровня в $50,32 за баррель.

Как отмечает издание, вспышка коронавируса продолжает снижать мировой спрос на нефть и оказывать понижающее давление на цены на нефть. По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая (NHC), в воскресенье число погибших в Китае от вспышки коронавируса возросло до 909 при 40 171 подтвержденном случае заболевания. Технический комитет, состоящий из членов ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, на прошлой неделе пришел к выводу, что общий объем производства должен быть снижен еще на 600 тыс. баррелей в день до конца июня. Группа, получившая название OPEC+, согласилась 6 декабря 2019 года ограничить свою добычу на дополнительные 0,5 млн баррелей в сутки с 1 января до конца первой половины 2020 года.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По состоянию на 10 февраля, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китаев превысило 40 тыс. человек, летальных случаев – 908, выздоровели – более 3,3 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта».