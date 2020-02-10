Малайзия может возобновить поиски пропавшего рейса MH370

Алматы. 10 февраля. КазТАГ — Малайзия может возобновить поиски рейса Malaysia Airlines MH370, пропавшего четыре года назад, сообщает Reuters.

«Малайзия в понедельник заявила, что пока еще только предстоит принять окончательное решение о поиске рейса Malaysia Airlines MH370, который пропал без вести с 239 людьми на борту почти шесть лет назад, после того, как в СМИ появились сообщения о возможном возобновлении поиска. Министерство транспорта Малайзии заявило, что не получило каких-либо новых достоверных доказательств для возобновления поисков, однако готово рассмотреть любые новые доказательства, которые оно официально получит», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что по информации австралийского издания News Corp, поиски могут быть возобновлены в этом году на основании новых свидетельств того, что самолет мог оказаться в районе, прилегающем к предыдущей зоне поиска в Индийском океане. News Corp сообщила, что американская разведочная компания Ocean Infinity ведет переговоры с правительством Малайзии, чтобы начать новый поиск.

В свою очередь главный исполнительный директор Ocean Infinity Оливер Планкетт пояснил, что поиск не обязательно будет начат, но компания продолжает сотрудничать с экспертами, чтобы определить, где можно было бы его начать.

Напомним, рейс MH370 исчез по пути из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года. Малайзия, Китай и Австралия прекратили двухлетний подводный поиск в южной части Индийского океана в январе 2017 года, потратив на него $200 млн, но так и не обнаружив никаких следов самолета. Второй поиск, проведенный Ocean Infinity, продлился три месяца, завершился аналогичным образом в мае 2018 года.