Экс-сенатор РК о молодежной квоте в партсписках: Не надо парламент превращать в детсад

Астана. 10 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Не надо парламент превращать в детский сад, заявил председатель общественного совета министерства юстиции Казахстана Серик Акылбай.

«Я бывший судья, бывший сенатор. Вопрос очень правильно поднят коллегами, что в мажилисе, в сенате должны быть люди, имеющие значительный опыт в жизни, знающие. Например, судьи сейчас избираются с 35 лет. Это европейская, мировая практика. Почему люди замкнулись на 29, не понятно. Обоснований жестких лет. Депутаты должны быть умудренные опытом, умеющие работать. Выйдет, скажет мальчик 29 лет, придет в мажилис и начнет встречаться с населением. Я бы не сказал: «нормально». Потому что я встречался с населением и знаю, какие вопросы задают. Я имею огромный опыт, и то на многие вопросы не могу ответить. А то 29 лет – потолок еще – он жизни не видал еще. Не надо наш законодательный орган превращать в детский сад», — заявил Акылбай в понедельник во время обсуждения предлагаемой нормы о 30%-ой квоте для молодежи и женщин в избирательных партийных списках.

Ранее на общественном совете министерство юстиции РК предложило изменить статью 89 конституционного закона «О выборах» и включить норму, обязывающую политические партии включать в партийные списки квоты для лиц, не достигших 29 лет.

Акылбай считает, что возраст молодежи в данной поправке нужно изменить с 29 до 35 лет.

«Не менее 35? Не возражаете? Это не так просто: пошел, посидел, погулял, похихикал и ушел. Там серьезные вопросы решаются. Там должны серьезные люди сидеть», — заключил он.