Талдыкорган. 10 февраля. КазТАГ – Багдат Манзоров освобожден от должности заместителя акима Алматинской области, сообщает пресс-служба акима региона.

«Багдат Манзоров освобождается от должности по собственному желанию. За время его работы он проявил себя как исключительный профессионал и умелый руководитель. Хорошая работа была проведена в деле восстановления Арыса. Также стоит отметить его вклад в секторе газификации, особенно в установке блочно-модульных котельных. Желаю ему всего хорошего», — сказал в понедельник в ходе аппаратного совещания аким Алматинской области Амандык Баталов.

Отмечается, что экс-замакима, в свою очередь, поблагодарил коллег за слаженную работу.

«За семь месяцев сделано не мало. Первая командировка прошла с акимом области в Арыси. Но, мы его успешно завершили. Алматинская область – это моя малая родина и я был рад поработать в этом фронте. Желаю дальнейшего процветания нашему краю», — сказал Манзоров.

Манзоров был назначен на должность заместителя акима Алматинской области в июле 2019 года. Он курировал ЖКХ, предпринимательство и туризм.

Ранее МИА КазТАГ со ссылкой на информированный источник сообщало, что Манзоров уходит с поста замакима. В числе возможных мест новой работы экс-замакима собеседник назвал АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». Также источник рассказал, что пост руководителя аппарата акима покидает Темирлан Бектасов – ожидается, что на его место придет бывший замакима Алматинской области Серик Турдалиев.

Напомним, 26 сентября МИА КазТАГ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило о задержании Манзорова в Алматы сотрудниками антикоррупционной службы по подозрению в получении взятки. Позже стало известно, что чиновнику вменяют нарушения, которые могли быть совершены им в бытность руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматы.

29 октября стало известно, что Манзоров освобожден от уголовного преследования, а 30 октября заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов сообщил, что сотрудники антикоррупционной службы будут привлечены к ответственности за задержание замакима Алматинской области. Однако уже 31 октября агентство по противодействию коррупции выступило с заявлением, что не согласно с прекращением уголовного дела в отношении Манзорова и 13 ноября глава антикоррупционной службы Алик Шпекбаев подтвердил, что агентство остается на своей позиции в деле замакима.

20 ноября стало известно, что генпрокуратура не удовлетворила жалобу антикоррупционной службы по делу Манзорова, 21 ноября сообщалось, что антикоррупционеры не исключают обжалования доводов генпрокуратуры РК по делу Манзорова. 27 ноября первый заместитель председателя агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) Олжас Бектенов заявил, что у них есть все доказательства по данному делу, но 30 декабря замгенпрокурора Ахметжанов сообщил корреспонденту КазТАГ, что антикоррупционеры в итоге не обжаловали прекращение дела.