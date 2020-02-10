Атырау. 10 февраля. КазТАГ – Перебои с водоснабжением начались в Атырау, передает КазТАГ.

«С ночи 10 февраля в Атырау начались перебои с водоснабжением. В настоящее время имеет место проблема с забором воды из реки в связи с попаданием льда в приемник воды на водозаборе водоочистных сооружений. Проблема устраняется», — сообщили в понедельник в пресс-службе КГП «Атырау облысы су арнасы»

Как сообщили коммунальщики, причиной стало раннее таяние льда на реке Урал, что привело к затруднению забора воды. Водозаборную трубу могла засорить шуга – мелкие кусочки льда.

Отметим, что для водоснабжения Атырау используется речная вода Урала.