Избавить партии от препон при регистрации призвали общественники в минюсте Казахстана

Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Избавить партии от препон при регистрации призвала член общественного совета при министерстве юстиции Казахстана, директор союза медиаторов «Келісу» Сара Ыдырысова.

«Столько препон ставится для неугодных партий. И поэтому необходимо, наверное, внести изменения в порядок регистрации политических партий. Потому что по любым причинам найдут основания, чтобы отказать в регистрации партии. Даже (если – КазТАГ) 100 тыс. человек они соберут», — сказала Ыдырысова в понедельник на заседании общественного совета при министерстве юстиции РК по обсуждению проекта поправок в законы «О выборах» и «О политических партиях».

Ранее председатель указанного совета – экс-сенатор Серик Акылбай, обсуждая проект поправки в закон «О политических партиях» о квоте в партийных избирательных списках для лиц, не достигших 29 лет, заявил, что «не надо законодательный орган превращать в детский сад». В ответ Ыдырысова парировала, что 60-летние депутаты – уставшие от жизни люди, а также предложила урезать депутатам парламента зарплаты и лишить их всех льгот.