Урезать депутатам парламента зарплаты и лишить их всех льгот предложили в Казахстане

Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Урезать депутатам парламента зарплаты и лишить их всех льгот предложила директор союза медиаторов «Келісу» Сара Ыдырысова.

«Профессиональный уровень депутатов парламента повысится, если понизить заработную плату для депутатов, убрать все льготы – и сразу пойдут в депутаты те, кто хотят искренне работать и во имя своего государства. А не то, что они имеют льготы, все этим пользуются. И, кроме этого, им плевать на законы, плевать на государство», — сказала Ыдырысова в понедельник на заседании общественного совета при министерстве юстиции РК по обсуждению проекта поправок в законы «О выборах» и «О политических партиях».

Ранее председатель указанного совета – экс-сенатор Серик Акылбай, обсуждая проект поправки в закон «О политических партиях» о квоте в партийных избирательных списках для лиц, не достигших 29 лет, заявил, что «не надо законодательный орган превращать в детский сад». В ответ Ыдырысова парировала, что 60-летние депутаты – уставшие от жизни люди.