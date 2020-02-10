Нет людей – нет государства 10.02.2020 13:30 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 117 0 Финансовый консультант Расул Рысмамбетов о требованиях нового социально-экономического курса Похожие материалы: Спецназ в Таиланде штурмует торговый центр и освобождает сотни людей Автолюбитель в Алматы: Настоящие преступления начнутся, когда у людей начнут отбирать авто Авто с армянскими номерами: тест для «слышащего государства» Генсек ООН обеспокоен дискриминацией людей азиатской внешности из-за коронавируса Нападения скорпионов на людей резко участились в Мангистауской области