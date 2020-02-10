Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ – На семи участках республиканских трасс Казахстана ограничили движение из-за непогоды, сообщает пресс-служба АО «НК «ҚазАвтоЖол».

В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение на следующих автодорогах:

1. «Екатеринбург-Алматы» км. 1291-1426, уч. п.Жибек Жолы-Темиртау

2. «Алматы-Усть-Каменогорск» км. 971-1068, уч. с.Калбатау–пов. п.Касым-Кайсенова.

3. «Омск-Майкапчагай» км. 756-906, уч. г.Семей–с.Калбатау.

4. «Усть-Каменогорск-Семей» км. 10-198, уч. с.Герасимовка – г.Семей.

5. «Семей-Кайнар» км. 8- 266, уч. г. Семей — Кайнар.

6. «Усть-Каменогорск-Шемонаиха- гр.РФ» км. 15- 123, уч. с.Глубокое-гр.РФ.

7. «Усть-Каменогорск-Риддер-гр. РФ» км. 15-105, уч. с.Белоусовка –г.Риддер.

Отмечается, что по всей республике работают 487 единиц техники.