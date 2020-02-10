До 1 млн МРП снизят порог для инвестиций по инвестпроектам легкой промышленности в РК

Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ – До 1 млн месячных расчетных показателей (МРП) снизят порог для инвестиций по инвестиционным проектам в сфере легкой промышленности в Казахстане, сообщается в ответе вице-премьера Романа Скляра на запрос группы депутатов мажилиса.

«В рамках разработанного проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата», находящегося на рассмотрении в правительстве, для инвестиционных приоритетных проектов в сфере легкой промышленности предусмотрено снижение порога по размеру инвестиций с 2 млн МРП до 1 млн МРП для применения соответствующих льгот», — говорится в ответе Скляра на депутатский запрос.

Отвечая на вопрос касательно разработки отраслевой поддержки в виде инвестиционных преференций и обеспечения размещения государственного заказа на предприятиях, вице-премьер сообщил, что в настоящее время в Казахстане действует достаточно лояльная налоговая система и широкий спектр налоговых льгот и преференций, направленных на стимулирование предпринимательской деятельности, предусматривающих поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ), в том числе в сфере легкой промышленности.

«Для субъектов МСБ предоставлена возможность применения специальных налоговых режимов, предусматривающих упрощенный порядок исчисления и уплаты налогов. Также для инвестиционных проектов предусмотрено освобождение от НДС (налога на добавленную стоимость – КазТАГ) импорта сырья и (или) материалов, корпоративного подоходного налога, земельного налога, налога на имущество», — отметил замглавы правительства.

По его словам, в целях стимулирования обновления основных средств и модернизации производства предусмотрены инвестиционные налоговые преференции, суть которых заключается в отнесении на вычеты стоимости объектов преференций и (или) последующих расходов на реконструкцию и модернизацию.

«Для участников СЭЗ (специальных экономических зон – КазТАГ) предусмотрено освобождение от земельного налога, налога на имущество, платы за пользование земельными участниками, уменьшение корпоративного подоходного налога на 100%, а также нулевая ставка налога на добавленную стоимость при реализации на территории СЭЗ товаров, полностью потребляемых в процессе производства», — добавил Скляр.

1 МРП = Т2651.