Астана. 10 февраля. КазТАГ — Почти 180 человек пострадали в результате Кордайской трагедии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения (МЗ) РК.

«По данным на 10 февраля, всего в результате массового конфликта пострадало 178 человек, количество погибших составило 10 человек (на месте – восемь, в больнице от полученных травм несовместимых с жизнью – двое). Так, за медицинской помощью обратилось 170 человек. Из числа обратившихся: амбулаторная помощь оказана 117 пострадавшим (102 – в РК, 15 – в Кыргызской Республике); стационарная помощь оказана 53 пострадавшим (43 – в РК, 10 – в Кыргызской Республике)», — следует из сообщения в понедельник.

По состоянию на 12.00 понедельника, как отметили в ведомстве, на стационарном лечении находится 41 пациент: в стационарах Алматы – 25; Жамбылской области – 14; в стационаре Кыргызской Республики – двое. Из них: в реанимации находятся девять пациентов, в профильных отделениях – 32 пациента с различными травмами. 17 пациентам проведены оперативные вмешательства.

«10 февраля осуществляется подготовка к транспортировке в Алматы одного пациента с ЦРБ Кордай и двух пациентов c Кыргызской Республики», — проинформировали в МЗ РК.

Также в минздраве отметили, что все виды и объемы медицинской помощи оказываются всем пациентам в рамках ГОБМП бесплатно. На данный момент все пациенты находятся под наблюдением специалистов и получают необходимое лечение.

«В настоящее время по поручению главы государства на месте происшествия работает правительственная комиссия. Для оказания экстренной медицинской помощи на место происшествия незамедлительно были направлено группа специалистов и бригады скорой медицинской помощи. Итого привлечены свыше 100 медицинских работников и 36 единиц санитарного транспорта, в том числе два вертолета санитарной авиации», — напомнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил уволить заместителя акима и начальника департамента полиции (ДП) Жамбылской области из-за трагедии в Кордайском районе.