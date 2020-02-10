Кордай: межэтнический конфликт национального масштаба

Политика 301 0
Толганай Умбеталиева: Уголовную ответственность за произошедшее должны понести все участники конфликта вне зависимости от этнической принадлежности, а политическую ответственность несут не этносы, а государство

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