Кордай: межэтнический конфликт национального масштаба 10.02.2020 15:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 301 0 Толганай Умбеталиева: Уголовную ответственность за произошедшее должны понести все участники конфликта вне зависимости от этнической принадлежности, а политическую ответственность несут не этносы, а государство Похожие материалы: Полиция проверяет конфликт казахстанцев с гражданами Китая в Алматы Причиной событий в Кордайском районе стал дорожный конфликт – МВД РК «Зачем Помпео приезжал в Центральную Азию?». «Казахстан накопил 120 млн тонн мусора. Что с ним делать?». «Исторические юбилеи: пиар-акции, очередной той или возрождение национального сознания?». «Какие ледниковые озера угрожают Алматы» «Три пути для национального проекта в Казахстане». «Зиялы қауым: «лакеи капитала», мнящие себя мозгом нации?». «Казахстанские города превращаются в большие села?». «Казахстану пора объединяться с Россией». «Коррупционеры порой умеют работать лучше честных чиновников» В Масанчи началась стрельба, ситуация ухудшается – председатель ассоциации дунган РК