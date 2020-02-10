Почти Т58 млрд обещают инвестировать в 2020-2021 годы в проекты СЭЗ «Оңтүстік» в Шымкенте

Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ – Почти Т58 млрд обещают инвестировать в 2020-2021 годы в проекты специальной экономической зоны (СЭЗ) «Оңтүстік» в Шымкенте, сообщается в ответе вице-премьера Романа Скляра на запрос группы депутатов мажилиса.

«С учетом расширений действующих предприятий (СЭЗ – КазТАГ) в 2020-2021 годах будут реализованы 23 проекта на общую сумму инвестиций Т57,7 млрд, с созданием 1701 рабочих мест», — говорится в ответе Скляра на депутатский запрос.

Отвечая на вопрос, касательно выполнения указа президента Казахстана от 6 июля 2005 года и доведению до логического конца начатой программы кластерного производства на СЭЗ «Оңтүстік», вице-премьер уточнил, что на сегодня инвестиционный портфель СЭЗ состоит из 38 проектов общей стоимостью Т87,4 млрд, которые предусматривают создание 3301 рабочего места.

«Из них реализовано 15 проектов на общую сумму инвестиций Т29,6 млрд, с созданием 1600 рабочих мест. Это производства по выпуску хлопковой целлюлозы, текстильных изделий из шерсти (стеганые одеяла, войлочные изделия), специальной рабочей одежды, домашнего текстиля (постельное белье, полотенца и банные халаты), ковров и ковровых изделий, синтетической пряжи, производство чулочно-носочных изделий, хлопчатобумажной пряжи, обуви, а также канатно-веревочных изделий. Объем произведенной продукции предприятиями-участниками СЭЗ c 2010 года по III квартал 2019 года составил Т53,9 млрд, большая часть которой экспортирована в страны ближнего и дальнего зарубежья. Налоговые отчисления в бюджет за весь период функционирования СЭЗ составили Т3,6 млрд», — добавил Скляр.