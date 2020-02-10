Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Поправки в закон «О политических партиях» предлагают внести в Казахстане.

«Для государственной регистрации политической партии в ее составе должно быть не менее 20 тыс. членов партии, представляющих структурные подразделения (филиалы и представительства) партии во всех областях, городах республиканского значения и столице численностью не менее 600 членов партии в каждой из них», — говорится в проекте поправки в пункт шестой статьи 10 закона РК «О политических партиях».

В действующем законе данная норма содержит требование о наличии в составе партии не менее 40 тыс. членов.

«Политическая партия при утверждении партийных списков кандидатов в депутаты обеспечивает присутствие в них лиц, не достигших 20-летнего возраста, и женщин не менее 30% от общего числа кандидатов», — говорится в предложенном в понедельник проекте новой статьи 15-1 закона РК «О политических партиях».

В настоящее время данная статья в действующем законе отсутствует.

Также статью 9 закона РК «О выборах», регулирующую требования к уставу партии, предлагают дополнить технической поправкой «с учетом требований настоящего закона»; данная норма вносится в целях введения 30%-ной квоты для женщин и молодежи в избирательных партийных списках.