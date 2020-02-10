Если цели нет – есть депрессия 10.02.2020 11:00 Владислав ЮРИЦЫН Общество 106 0 Культуролог Ельдес Сейткемел об ощущении жизненного времени в империях и на транзитных территориях Похожие материалы: Для погашения внешнего долга каждый казахстанец должен отдать цену Toyota Camry 2000 года В Масанчи спецназ всех успокоил, но поджоги начались в Булар батыре, есть жертвы – Дауров Ради покупки новой Toyota Camry казахстанец 2775 суток не должен есть, одеваться и отдыхать Исключить предъявление медкарты для получения ухода на дому ветеранам ВОВ просят в мажилисе Сверху руль, снизу цепи