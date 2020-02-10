Алматы. 10 февраля. КазТАГ — Подпольная нарколаборатория ликвидирована в Алматы, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ) РК.

«Департаментом КНБ РК по Алматы ликвидирована деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. Так, 4 февраля в процессе реализации оперативно-розыскных мероприятий в момент закладки партии синтетических наркотиков в особо крупном размере задержан житель Алматы «А», причастный к организации и функционированию нарколаборатории. В результате проведения оперативно-следственных мероприятий обнаружены и изъяты около 5 кг синтетических наркотиков, порядка 1 кг и 260 л прекурсоров, которые направлены на судебно-химическую экспертизу», — говорится в сообщении в понедельник.

По данным КНБ, «установлено, что готовый психогалюциногенный продукт сбывался посредством интернет-ресурсов и бесконтактным способом путем осуществления тайниковых закладок».

«По данному факту департаментом КНБ РК по Алматы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 297 (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов – КазТАГ) УК РК. Задержанное лицо водворено в следственный изолятор, досудебное расследование продолжается», — следует из сообщения.

Также в ведомстве отметили, что «в последнее время отмечается неуклонный рост кустарного изготовления и поставок на «черный рынок» Алматы наркотиков синтетического происхождения».

«Так, с начала 2019 года по настоящее время департаментом КНБ пресечено 13 фактов незаконного оборота синтетических наркотических средств, из незаконного оборота изъято свыше 8 кг психотропных веществ и 786 л прекурсоров. Ликвидирована деятельность двух подпольных лабораторий по производству психогалюциногенных препаратов. За занятие наркобизнесом задержаны и привлечены к уголовной ответственности 11 человек», — резюмируется в сообщении.