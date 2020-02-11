Кордайские грабли

Почему «фейсбучные» войны страшны не меньше реальных конфликтов

Дождались… В Казахстане, который советский агитпроп называл (и не без оснований, между прочим) лабораторией дружбы народов, свершилось очередное действо, отдающее дремучим средневековьем. Бытовой конфликт, начавшийся, как теперь выясняется, еще 5 февраля с выяснения отношений дунганами на грузовике и казахами на легковушке, перерос в межнациональное (давайте называть вещи своими именами!) побоище, унесшее 10 жизней. Вооруженная арматурой (так называемыми «пиками») и огнестрельным оружием толпа стреляла, била, крушила и поджигала все на своем пути.

А в соцсетях нашлось немало желающих стрелять, бить, крушить и жечь, говоря языком Пушкина, глаголом. И это — давайте признаемся честно – пугает не меньше, чем полицейские сообщения об убитых и раненных или кадры разгромленных домов и сожженных автомобилей…

Вот что пишет в своем посте в Facebook видный член НСОД (!) Мухтар Тайжан: «Обращаюсь к диаспорам. Да, официальная идеология все эти годы твердила вам о толерантности, добродушности и мягкости казахского народа. Это так. Но только по отношению к друзьям и гостям. По отношению к врагам мы были всегда жестки и воинственны. Мальчики и девочки у нас с 3-х летнего возраста уже наездники, с 13-ти лет у каждого мальчика уже было собственное оружие. Не были бы мы воинственным народом, как бы мы тысячелетиями сохраняли такую территорию, задумайтесь об этом.

Друзьями мы готовы быть всегда, но без наглости и посягательства на наш очаг, шаңырақ и язык. В этом случае все будет очень жестко и без компромиссов». (здесь и далее выделено мной – авт.).

Маститому нацсоветчику вскоре ответил «принц Фейсбука» Ильяс Мынжасаров: «Отдельно взятый человек может быть добрым, терпеливым и хорошим, а может и наоборот. Но! Я не понимаю, когда такие персональные характеристики приписывают целому народу. Меня одного передёргивает от пафосного обобщения в стиле: «мы казахи добрый и гостеприимный народ, но воинственный и беспощадный к тем, кто нас не уважает?«.

В самом деле, если такое говорит человек, призванный под водительством президента искать пути доверия между народом (после кордайских событий язык не поворачивается назвать это ОБЩЕСТВОМ) и властью, то Нацсовет можно распускать с неменьшим основанием, чем тишайшую Ассамблею Народа Казахстана, в который раз демонстрирующую свою абсолютную никчемность. Правда, АНК разродилась-таки дежурным заявлением, из которого следовало: вместо того, чтобы срочно выехать на место событий, этот квазиобщественный орган проводит «разъяснительную работу» в соответствии с указаниями президента. К слову, в свое время, когда в карагандинском кабаке под «говорящей» вывеской «Древний Рим» случился очередной выплеск межнационального НЕсогласия, мажилисвумен от Ассамблеи Наринэ Микаэлян так и заявила журналистам: до Караганды она так и не добралась, но зато «все это время была на связи с армянской общиной, которая находится в Карагандинской области, с Ассамблеей народа Казахстана. И со всеми руководителями армянских общин, которые находятся в регионах».

Вернемся, однако, к нашему славному фейсбучному воинству. Не менее популярное занятие некоторых его представителей, чем бряцать «казахским намысом» – играть на охватившей многих в Казахстане синофобии.

«Во-первых, выясняется, что в Китае получили образование более трёх тысяч (!!!) дунган из Казахстана.

Вы можете себе представить ужас этой цифры??!

А ужас в том, что дунган у нас насчитывается всего 60 тысяч.

То есть каждый двадцатый дунганин, включая грудных младенцев и стариков — обладатель китайского диплома. Теперь, собственно, вопрос:

— Куда смотрят наши доморощенные властные идеологи, АНК, спецслужбы?

У нас живёт диаспора, которая практически на 100% может стать в будущем агентами влияния Китая».

Этот перл принадлежит пользователю под ником Руслан Тусупбеков.

Прочитав такое, хочется спросить: а ничего, что у нас целый председатель КНБ Карим Масимов учился в Китае – сначала в Пекинском институте языка, а затем в Уханьском юридическом университете? И ведь он почему-то до сих пор не сделал сотрудников вверенной ему спецслужбы «агентами влияния» Поднебесной.

А как вам еще один пассаж того же автора: «В самую первую очередь надо наказать тех людей, которые напали на полицейских. С этого и начались массовые волнения, мне кажется. Хотя у нас народ не очень любит полицию, но кадры такого обращения с ними сильно возмутили казахов. Как говорится, они сукины дети, но это наши сукины дети. И никому не позволено так с ними себя вести. Сегодня в анклавах будут бить полицейских, завтра свои органы власти появятся, послезавтра автономию захотят и пр.»?

Между строк откровенно читается: это наша, казахская полиция, и обижать ее мы никому не дадим – сами будем!

Вообще, стражам порядка от завсегдатаев «мордокниги» досталось по полной программе. «Что за полицейские у нас, если они сами себя не могут защитить? Или они смелы и сильны только при разгоне демонстраций?

Еще один важный момент. Глядя, как применяют силу в отношении полиции, никто не заступился за них, а просто были наблюдателями. Этот факт сам по себе говорит об отношении граждан к полиции» — пишет Казбек Бейсебаев. «Полицейские, так рьяно задерживающие беззащитных стариков на митинге, оказались беспомощны перед группой агрессивно настроенных хулиганов. Это еще один позор правоохранительной системы!» — вторит ему Zhanbolat Mamay.

Отдельная тема – отсутствие у нашего социума общепризнанных моральных авторитетов из числа писателей, кинематографистов и прочих «властителей дум». На момент написания этих строк (поздний вечер 9 февраля) ни один инженер человеческих душ не высказался о кордайской трагедии в ФБ. Хотя именно им следовало бы подать голос сразу же – по горячим следам трагедии. «Там брат режет брата в Казахстане и ни один ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВА не высказался!

«УРОДЫ вы — все деятели Искусства РК!» – с подкупающей прямотой эмигранта отрезал Алтай Байшулаков.

А известный адвокат Жангельды Сулейманов резко наехал на излюбленный пунктик «виртуал-патриотов» — «Казахстан для казахов». «99% комментаторов титульной нации, а это тысячи людей, оправдывают убийства, потому что

— обнаглели все неказахи

— не знают нашего языка

— живут богато, а мы бедно

— казахи терпеливый народ, но если доведут, то мы всех убьем

— Казахстан только для казахов

— кому не нравится, то уезжайте

…

у меня от всего этого страшная депрессия и желание уехать… а многие уже наверное, уедут скоро и правильно сделают. Ради жизни. Ради детей» — с горечью заметил он.

Итак, даже беглый мониторинг реакции на события 5-8 февраля в Масанчи и близлежащих селах позволяет сделать несколько неутешительных выводов.

Во-первых, практически все пользователи ФБ считают произошедшее межнациональным конфликтом, хотя власть по понятным причинам избегает подобных формулировок, настаивая на «бытовом конфликте», использованном в своих интересах «провокаторами».

Во-вторых, они убеждены: и полиция, и местные власти, и «общественные институты» (АНК), и, наконец, депутаты парламента продемонстрировали абсолютную беспомощность в разрешении этого конфликта. Едва ли не каждый второй пост в ФБ содержит призыв распустить этот «рудиментарный» орган, который замечателен лишь тем, что его возглавляет первый президент — лидер нации.

В третьих, сегодня потенциал противоречий между обществом и властью (в лице прежде всего правоохранителей) растет угрожающими темпами. А это – прямая угроза не просто безопасности, но и самому существованию государства.

Наконец, в четвертых, мы сейчас дальше, чем были когда-либо от согласия в обществе, что в будущем грозит потерей главного «трофея» независимости Казахстана – мира и стабильности. И виновата в этом «бездарная» социально-экономическая политика – плюс отсутствие государственной идеологии, объединяющей все общество, а не только «Рухани Жангыру» для титульного этноса.

К тому же, как напоминает в своем посте в ФБ политолог Андрей Чеботарев, нечто подобное уже случалось в этих краях в 2016 году, но «ни власть, ни общество не извлекли никаких уроков и не предприняли необходимых мер для того, чтобы подобное впредь уже не повторилось». Что делать? «Во-первых, создать дееспособные институты местного самоуправления, формируемые самими жителями сельских и городских населенных пунктов, им подотчетные и способные регулировать местную ситуацию. Во-вторых, создать центральный госорган, системно занимающийся вопросами этнонациональной политики и межэтнических отношений с акцентом на выявление критических моментов и профилактику возможных межэтнических конфликтов на любом уровне…. В-третьих, провести серьезную реформу полиции, чтобы заставить ее качественно выполнять свою работу и обеспечивать безопасность сограждан» — говорит Чеботарев. Если эти уроки не будут усвоены, то страна рискует снова наступить на «кордайские грабли», поскольку «прошлогодние события в Караганде с участием представителей армянского этноса показывают, что рассматриваемая негативная тенденция способна проявить себя не только в сельских населенных пунктах, но и в крупных городах».

Как же избежать неприятной перспективы получить грабельным древком в бубен? Вот рецепт от Лан Туреханов: «Это было подлое, трусливое проявление моего народа, и мне очень жаль… Может вернемся на площадку, где нормальные народы соревнуются между собой не дикой силой, а умом, образованностью, культурой, воспитанием? Может нам надо принять какой-то кодекс поведения? Например, за Казахстан для казахов — три года условно. За плевок на улице — пятнадцать суток…». А заодно – тотальная борьба с коррупцией, неукоснительное соблюдение законов, и главное – социальные лифты вместо так называемых «этнических анклавов», из которых только один путь – назад, в средневековье.

Ведь трудно спорить с Olzhas Khudaibergenov: «Дунгане, уйгуры, узбеки, немцы, русские, и т.д. — имеют ровно такие же права, что и казахи, пока все мы граждане нашей страны. Именно такое восприятие укрепляет нашу страну, наш народ, и дает надежду на лучшие перспективы в ближайшем будущем!».

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