Путевка на чемпионат мира по футзалу, провал хоккейной сборной Казахстана в олимпийской квалификации, две медали дзюдоистов на турнире «Гран-при», неудачи в женском теннисе и могуле

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Футзал: начали за упокой, кончили за здравие

Национальная сборная Казахстана, заставив своих болельщиков изрядно понервничать, все же добилась права поехать на финальный турнир чемпионата мира, который пройдет с 12 сентября по 4 октября нынешнего года в Литве

В решающей стадии ЧМ примут участие 24 команды. Европе (а казахстанская федерация, напомним, входит в УЕФА) выделено 6 квот. Наша сборная была освобождена от необходимости играть в предварительном раунде отборочного турнира и вступила в борьбу с так называемого основного. Уверенно преодолев его (три победы над румынами, голландцами и албанцами с общим счетом 13:2), она прошла в элитный раунд, где попала в одну группу с командами Чехии, Словении и снова Румынии. Матчи проходили в чешском Брно с 2 по 5 февраля. Прямую путевку в финальную часть ЧМ получал только победитель квартета.

На снимке: Даурен Турсагулов

В первый же день турнира казахстанцев постигла неудача. Многократно превзойдя румын в количестве ударов по воротам, они умудрились проиграть – 1:3. Единственный ответный гол дальним ударом в «девятку» забил голкипер Игита. Близка к поражению была наша команда и в поединке со словенской. За три минуты до финального свистка она проигрывала со счетом 2:3 (ворота соперника поразили Альберт Акбаликов и Дуглас Жуниор), но сумела одержать волевую победу. Лео восстановил равновесие, а за полминуты до конца матча Даурен Турсагулов с острого угла, находясь у боковой линии, отправил мяч под перекладину – 4:3.

В заключительный день первыми на площадку вышли сборные Румынии и Словении. Ничейный итог этого матча (4:4) означал, что теперь казахстанцам надо с любым счетом выигрывать у хозяев турнира. И игра у них наконец-то пошла: они забили в ворота соперника пять мячей (хет-трик в активе Дугласа Жуниора, дважды отличился Тайнан), а чехи ответили лишь двумя – 5:2. Итоговое положение: Казахстан – 6 очков, Чехия – 6, Румыния – 4, Словения – 1.

В других группах успех праздновали команды Испании, Португалии и России. Еще два участника финальной стадии ЧМ от Европы определятся в стыковых поединках с участием сборных, занявшие вторые места в группах: Чехия – Хорватия, Сербия – Финляндия.

Хоккей: опять мимо Олимпийских игр

Национальная сборная Казахстана за два года до зимней Олимпиады-2020 лишилась права поехать на эти Игры. Она не смогла преодолеть даже так называемый предквалификационный раунд, хотя он проходил в Нур-Султане. Подобный результат нельзя оценить иначе чем провал.

Соперниками наших хоккеистов были команды из Польши, Украины и Голландии. Чтобы пройти в следующий раунд, требовалось стать победителями группы. В стартовом матче казахстанцы разгромили украинцев – 8:1. Уже в первом периоде они забросили в ворота соперника пять шайб (Дмитрий Шевченко, Егор Петухов, Леонид Метальников, Роман Старченко, Талгат Жайлауов), а сами пропустили один гол. Во второй трети Даррен Диц и Аркадий Шестаков увеличили разницу в счете, а в заключительной Валерий Орехов поставил точку. Назавтра сборная Казахстана тоже вволю порезвилась у чужих ворот, семь раз заставив капитулировать голкипера голландцев – 7:1. Авторство двух последних голов принадлежит Талгату Жайлауову, а до него отличились Джесси Блэкер, Даррен Диц, Евгений Рымарев и Валерий Орехов.

Параллельно победным курсом шли поляки, которые сначала забросили восемь безответных шайб в ворота голландцев, а затем без проблем разобрались с украинцами – 6:1. Таким образом, к очному поединку два фаворита подошли не только с одинаковым количеством очков, но и с одинаковой разницей забитых и пропущенных голов.

Уже в начале решающего матча, состоявшегося вчера, наша команда пропустила шайбу, а в середине следующего периода – вторую. Впрочем, вскоре Дастин Бойд двумя точными бросками восстановил равновесие. Не успела пройти первая минута заключительной трети поединка, как поляки снова вышли вперед. Попытки наших хоккеистов сравнять счет оказались тщетными – 2:3. Сборная Польши продолжит борьбу за олимпийскую путевку, а команде Казахстана придется ждать отборочной кампании к ОИ-2026.

Дзюдо: легковесы подают пример тяжеловесам

На турнире серии «Большой шлем», завершившемся вчера в Париже, казахстанцы завоевали две медали. Как обычно, призерами стали те, кто выступал в легких весовых категориях.

Серебряной медали был удостоен Жансай Смагулов (весовая категория до 73 кг). Ему пришлось непривычно часто выходить на ринг – в общей сложности семь раз. На пути к финалу он преодолел сопротивление соперников из Молдовы, Южной Кореи, Канады, Грузии, Таджикистана и Монголии. В схватке за «золото» казахстанцу противостоял японец Сойчи Хашимото, чемпион мира 217-го и двукратный победитель турниров «Мастерс» (следующих по значимости после ЧМ). Смагулов проиграл ему один «вазари».

На снимке: Жансай Смагулов (фото с сайта IJF)

С бронзовой наградой возвращается домой лидер нашей сборной Елдос Сметов (до 60 кг). После трех побед, в том числе над довольно сильным монголом, он в вязкой схватке уступил россиянину Яго Абуладзе. А затем в поединке за третье место иппоном (в начале второй минуты) выиграл у южного корейца Вон-Джин Кима. В этом же весе, самом легком, Гусман Киргизбаев поделил 7-8 места.

Что касается более тяжелых категорий, то в них казахстанские дзюдоисты остановились далеко от пьедестала почета. То же самое касается женских соревнований. Всего же в столице Франции от нашей страны выступали 9 парней и 6 девушек.

Теннис: бельгийский барьер оказался непреодолимым

Женская команда Казахстана не смогла преодолеть квалификационный раунд и попасть в Мировую группу розыгрыша Кубка Федерации – в бельгийском Кортрейке она уступила хозяйкам корта.

На снимке: Зарина Дияс (фото с сайта Казахстанской федерации тенниса)

В составе нашей сборной не было лучшей на сегодня теннисистки Елены Рыбакиной (25-я в текущем рейтинге WTA). Поэтому основной груз ответственности лег на плечи Юлии Путинцевой (35-я) и Зарины Дияс (63-я). В стартовом поединке Дияс проиграла первой ракетке бельгийской команды Элизе Мертенс (18-я) в трех сетах – 6:1, 2:6, 1:6. Однако затем Путинцева сравняла общий счет, одержав волевую победу в напряженнейшем матче с Исалин Бонавентур (115-я) – 3:6, 7:6, 6:2. Второй день начался с противостояния лидеров команд – Путинцевой и Мертенс. В стартовом сете игра у нашей теннисистки не ладилась, во втором она сумела навязать сопернице достойное сопротивление, но все же уступила на тай-брейке – 1:6, 6:7. А после этого Дияс не смогла сдержать натиск возрастной Кирстен Флипкенс (81-я) – 3:6, 4:6. Таким образом, общий счет стал 1:3, и надобность в парной встрече отпала.

Лыжные гонки: казахстанец в двух шагах от «топ-10»

Высокий результат на этапе Кубка мира, прошедшем в шведском Фалуне, показал вчера казахстанец Виталий Пухкало. Гонку на 15 км свободным стилем с масс-старта он завершил 12-м и заработал в свой актив сразу 22 рейтинговых очка. Для него это высшее достижение в карьере. Да и вообще, в последние годы никто из наших лыжников, за исключением Алексея Полторанина, не поднимался столь высоко. Среди тех, кого опередил Пухкало, можно назвать таких «звезд» этого вида спорта, как норвежец Мартин-Йонсруд Сундбю, россиянин Сергей Устюгов, швед Кале Халварссон и другие. Всего на старт вышли около 80 лыжников.

На снимке: Виталий Пухкало (фото с сайта НОК Казахстана)

В аналогичной женской гонке, но на 10 км, не участвовала лидер казахстанской команды Валерия Тюленева, которая хорошо бежит именно свободным стилем. В ее отсутствие лучшая среди наших девушек Анна Шевченко финишировала только 50-й.

Фристайл: на сей раз без медалей

Очередной этап Кубка мира с участием могулистов принимал американский Дир-Валли. В его программе были соревнования как в олимпийском (одиночном), так и в неолимпийском (парном) могуле. К сожалению, на сей раз казахстанцы, которые неделей раньше завоевали «серебро» и «бронзу», до пьедестала почета не добрались.

В четверг, 6 февраля, когда спортсмены состязались в одиночном могуле, Юлия Галышева в первом финальном заезде показала 7-й результат (таким стало и ее итоговое место) и не попала в решающий раунд, к участию в котором допускаются шесть сильнейших. Призовую тройку составили действующая олимпийская чемпионка француженка Перрин Лаффон, австралийка Джакара Энтони и золотая медалистка Олимпиады-2016 канадка Жюстин Дюфур-Лапойнт. А спустя два дня в «плэй-офф» парного могула Галышева остановилась в 1/4 финала, уступив Дюфур-Лапойнт (которая, кстати, затем заняла первое место), и расположилась на 5-й итоговой позиции. В общем зачете Кубка мира Юлия опустилась со 2-й строчки на 4-ю (343 очка). Ее опережают Лаффон (638), Дюфур-Лапойнт (389) и Энтони (344).

Теперь о мужских соревнованиях. В одиночном могуле лучшие из казахстанцев, Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков, стали соответственно 14-м и 17-м, а в парном не смогли преодолеть даже квалификацию. В общем зачете КМ Рейхерд занимает 6-е место (196 очков).

Фигурное катание: на последних местах

В столице Южной Кореи прошел «Чемпионат четырех континентов» (ЧЧК). К сожалению, в нем не смогла принять участие залечивающая травму Элизабет Турсынбаева, которая год назад стала серебряным призером ЧЧК, проиграв только японке Рике Кихира, а затем сенсационно завоевала медаль такой же пробы уже на мировом первенстве.

В ее отсутствие от Казахстана в женском одиночном катании выступала Айза Мамбекова, которая заняла 21-е, последнее, место. А чемпионкой, как и год назад, стала Кихира, набравшая в сумме за короткую и произвольную программы 232,34 балла. «Серебро» завоевала юная (всего 15 лет) дебютантка турнира кореянка Юнг Ю – 223,23. А бронзовая награда досталась американке Брейди Теннелл – 222,97.

Имела представительство наша страна и в танцах на льду, но и здесь казахстанцы заняли лишь последнее, 16-е, место. Речь идет о Темирлане Ержанове и его партнерше по дуэту Максин Уэтерби. Весь пьедестал почета заняли североамериканские пары.