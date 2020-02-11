В январе тенге укрепился на 0,9% – Нацбанк РК

Нур-Султан. 11 февраля. КазТАГ – Владимир Радионов. В январе текущего года тенге укрепился на 0,9%, сообщил заместитель председателя Национального банка РК (НБРК) Акылжан Баймагамбетов.

«В январе обменный курс изменялся в диапазоне Т376,09-382,14 за $1. За прошедший месяц тенге укрепился на 0,9% – до Т379,05 за $1. По итогам торгов 10 февраля обменный курс составил Т379 тенге за $1», — сказал Баймагамбетов на заседании правительства во вторник.

Замглавы Нацбанка отметил, что укрепление тенге происходило, несмотря на снижение мировой цены на нефть. По его данным, с начала текущего года цена на нефть марки Brent снизилась с $68 до $54 за баррель из-за быстрого распространения коронавируса и роста запасов нефти в США, 7 февраля она сложилась на уровне $54,5 за баррель.

«Поддержку тенге оказывает дополнительный приток иностранной валюты в результате вложений глобальных инвесторов в тенговые ценные бумаги на фоне более привлекательных ставок в Казахстане по сравнению с другими странами. Портфельные инвестиции нерезидентов в государственные ценные бумаги на 6 февраля достигли Т254 млрд, или $672 млн», — добавил Баймагамбетов.