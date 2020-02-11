Рост ВВП Казахстана в январе составил 3,6% – МНЭ

Нур-Султан. 11 февраля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Рост ВВП Казахстана в январе составил 3,6%, сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

«Итоги первого месяца 2020 года показали позитивную динамику макроэкономических показателей. В январе текущего года рост ВВП ускорился до 3,6% против 2,9% в январе 2019 года», — заявил Даленов на заседании правительства во вторник.

При этом, как отметил глава МНЭ, инвестиции в основной капитал возросли на 3,1%, годовая инфляция составила 5,6%, что в рамках целевого коридора 4-6%.

«Во всех базовых отраслях экономики достигнут положительный результат. Строительство выросло на 12,5%, связь – на 9,8%, торговля – на 5,2%, промышленность – на 4,1%, транспорт – на 3,6%, сельское хозяйство – на 2,6%», — проинформировал Даленов.

По его словам, промышленное производство выросло на 4,1%, тогда как обрабатывающая промышленность (7,8%) растет опережающими темпами над горнодобывающей (2,8%).

«В семи регионах промышленность выросла от 4,4% до 19,5%. Ниже среднереспубликанского уровня роста показали 10 регионов, из них по трем регионам зафиксировано снижение», — констатировал министр.

Обрабатывающая промышленность выросла до 7,8%.

«Пять регионов показали рост выше среднереспубликанского уровня. Из них в трех регионах рост отмечен от 15% до 40%. В частности, наибольший рост показала Костанайская область за счет машиностроения. Рост в Атырауской области составил 18,2% и в Туркестанской области – 15,2%. Ниже среднереспубликанского уровня роста показали 12 регионов (ниже 5,7%-целевого 10 регионов), из них по шести регионам зафиксировано снижение», — перечислил глава МНЭ.

При этом рост инвестиций отмечается в большинстве регионах.

«В целом рост инвестиций составил 3,1%. В семи регионах рост отмечен от 20 до 76%. Наибольший рост показала Восточно-Казахстанская область – в 1,8 раза. Ниже 3%-го роста показали шесть регионов, из них по четырем регионам зафиксировано снижение», — заметил министр.

По словам Даленова, среди базовых отраслей экономики наибольший рост отмечен в строительном секторе, составив 12,5%.

«Наибольший рост показала Туркестанская область – 80%. Это отражает активное обустройство Туркестана, как областного центра. Выше 5%-го роста (целевой рост) показали шесть регионов. В восьми регионах зафиксировано снижение», — пояснил он.

В январе 2020 году введено в эксплуатацию 732 тыс. кв. метров жилья.

«Наибольший ввод жилья отмечается в городах Нур-Султан (117 тыс. кв. м) и Алматы (84 тыс. кв. м), а также в Мангистауской области (85 тыс. кв. м). В сельском хозяйстве рост составил 2,6%, в том числе производство продукции животноводства выросло на 2,8%. В целом по сельскому хозяйству в 5 регионах отмечен рост выше среднереспубликанского значения», — отметил Даленов.