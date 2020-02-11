Текущий уровень базовой ставки обеспечит достижение целей по инфляции – Нацбанк РК

Нур-Султан. 11 февраля. КазТАГ – Владимир Радионов. Текущий уровень базовой ставки обеспечит достижение целей по инфляции, сообщил заместитель председателя Национального банка (НБ) РК Акылжан Баймагамбетов.

«3 февраля Нацбанк РК принял решение сохранить базовую ставку и ее процентный коридор на уровне 9,25% +/- 1 п.п. Текущий уровень базовой ставки при принятии мер правительством и местными исполнительными органами по повышению конкуренции на продовольственных рынках и проведению оптимальной тарифной политики будет обеспечивать достижение целей по инфляции», — сказал Баймагамбетов на заседании правительства во вторник.

По его словам, продовольственная инфляция в январе текущего года замедлилась до 9,2% в годовом выражении по сравнению с 9,6% в декабре прошлого года.

«Это произошло за счет снижения темпов роста цен на фрукты и овощи, мясо и мясопродукты, хлебобулочные изделия и крупы, рыбу, масла и жиры. Таким образом, вклад роста цен этих продуктов в инфляцию, который отмечался в прошлом году, постепенно снижается, и ожидается замедление продовольственной инфляции в 2020 году», — полагает замглавы Нацбанка.

Он отметил, что непродовольственная годовая инфляция, напротив, в январе текущего года выросла до 5,2% по сравнению с 5% в прошлом месяце – за счет удорожания бензина из-за повышения акцизов. Рост цен на транспортные услуги и электроэнергию также способствовал росту инфляции платных услуг до 1,4% в годовом выражении с 0,7% в декабре 2019 года.

Напомним, 3 февраля Национальный банк (НБ) РК сохранил

базовую ставку на уровне 9,25% годовых с сохранением процентного коридора на уровне +/- 1 п.п.

Следующее решение о базовой ставке будет объявлено 16 марта 2020 года.