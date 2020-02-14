Дефицит пастбищ наблюдается почти во всех областях Казахстана – Мамин

Нур-Султан. 14 февраля. КазТАГ – Дефицит пастбищ наблюдается почти во всех областях Казахстана, сообщается в ответе премьер-министра Аскара Мамина на запрос группы депутатов мажилиса.

«Площадь пастбищных угодий в населенных пунктах составляет 20,9 млн га. По нормам нагрузки при наличии 6,7 млн условных голов сельскохозяйственных животных в личных подворьях, дополнительно требуется 32,4 млн га. Дефицит пастбищных угодий для населенных пунктов наблюдается практически во всех областях, кроме Актюбинской и Западно-Казахстанской областей», — сообщил Мамин, отвечая на депутатский запрос.

Он уточнил, что на сегодняшний день по данным местных исполнительных органов (МИО) и земельного баланса в республике всего имеется 180,5 млн га пастбищных угодий, из которых 75,1 млн га находятся на землях запаса.

Напомним, 18 декабря 2019 года депутат мажилиса Жексенбай Дуйсебаев, поднявший проблему пастбищ, заявил, что принятые в соответствии со статьей 13 закона о пастбищах «планы по управлению пастбищами носят формальный, поверхностный характер и на практике в регионах не исполняются». Он отметил, что планы по управлению пастбищами не отвечают требованиям соответствующего закона. Как сообщил парламентарий, «проведенный анализ планов показывает, в основном, искажения норм закона». Как считает Дуйсебаев, формальное принятие планов обусловлено отсутствием единой скоординированной политики в области управления и использования пастбищ, что является прерогативой уполномоченного органа согласно статье 6 закона о пастбищах. Он попросил Мамина принять конкретные меры, направленные на исполнение закона о пастбищах, «вплоть до рассмотрения ответственности уполномоченных органов и местных исполнительных органов».