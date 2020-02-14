Эксперт о Кордайской трагедии: Власть сильно оторвана от реального положения дел

Алматы. 14 февраля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. В Казахстане давно пора пересмотреть взгляды на текущие реалии в вопросах этнической политики, считает политолог Ислам Кураев, говоря о массовых погромах и убийствах в Кордайском районе Жамбылской области.

«Сложно оценить, что сможет сделать власть, это ведь не первый бытовой случай, который стал фактически катастрофой. Это настораживает, ведь давно пора пересмотреть свои взгляды на нынешние реалии в вопросах этнополитики. Думаю, что власть сильно оторвана от нынешнего положения дел, и в этом вся проблема. В данном случае нужны кардинальные изменения, а не перестановка чиновников, все дело в этом», — прокомментировал Кураев для МИА КазТАГ Кордайскую трагедию.

Эксперт отмечает неповоротливость властей.

«На самом деле все очень печально, так как власти тяжело раскачиваются, и нет тех, кто мог бы сработать оперативно на местах. Как правило, все ждут инструкций сверху. В этом случае нужны инициативные управленцы, умеющие брать ситуацию в свои руки и рисковать, даже не важно, что за такое могут уволить, важно решить проблему», — заметил политолог.

По поводу предпосылок трагических событий собеседник агентства отметил, что «изначально зачатие конфликта лежит на попустительстве властей и коррумпированности правоохранительных органов, которые действовали неправомерно и довели до такого состояния».

«Все последующие действия были за центральным аппаратом из Нур-Султана, который и выбрал жесткий метод, но работающий», — считает спикер.

На вопрос, в чем причины подобного рода трагических событий, он ответил, что «их достаточно много».

«Начиная с социальных вопросов заканчивая плохой интеграцией этносов в казахское общество. Как правило, вообще в мире отсутствуют конфликты на этнической почве, это только на территории бывшего СССР, так как некоторые понятия искажены и это привело к плохому пониманию реалий. В этом плане мы далеки от мира, поэтому реакция на западе неоднозначная и крайне обеспокоенная. Там принято считать так, что нет межэтнических конфликтов, им такую характеристику дают лишь сторонние наблюдатели», — заключил Кураев.