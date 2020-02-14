Подорожание дженериков из Индии ожидается в апреле из-за коронавируса

Алматы. 14 февраля. КазТАГ – Цены на произведенные в Индии аналоги патентованных лекарственных препаратов (дженерики) могут повыситься с апреля из-за вспышки коронавируса, сообщает Reuters.
«По мнению экспертов в фармацевтической отрасли, ожидается дефицит произведенных в Индии дженериков и повышение цен на них, так как вспышка коронавируса в Китае может вызвать перебои с поставками необходимых ингредиентов», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что один из крупнейших поставщиков дженериков – Индия – почти 70% активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) для своих лекарств закупает в Китае.
Как заверяют индийские фармкомпании, имеющегося запаса китайских АФИ им хватит максимум на три месяца.
По данным рейтингового агентства Moody’s, длительная вспышка коронавируса, которая привела к сокращению объема экспортируемых из Китая активных ингредиентов, может привести к дефициту лекарств и росту цен.
«Даара Патель, генеральный секретарь Индийской ассоциации производителей лекарств, которая представляет более 900 производителей лекарств, сказал, что ожидает срыв поставок с апреля. Патель считает, что больше всего это скажется на производстве витаминов и антибиотиков, поскольку Индия является их крупнейшим мировым производителем», — отмечается в публикации.
Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной
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