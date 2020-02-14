Подорожание дженериков из Индии ожидается в апреле из-за коронавируса

Алматы. 14 февраля. КазТАГ – Цены на произведенные в Индии аналоги патентованных лекарственных препаратов (дженерики) могут повыситься с апреля из-за вспышки коронавируса, сообщает Reuters.

«По мнению экспертов в фармацевтической отрасли, ожидается дефицит произведенных в Индии дженериков и повышение цен на них, так как вспышка коронавируса в Китае может вызвать перебои с поставками необходимых ингредиентов», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что один из крупнейших поставщиков дженериков – Индия – почти 70% активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) для своих лекарств закупает в Китае.

Как заверяют индийские фармкомпании, имеющегося запаса китайских АФИ им хватит максимум на три месяца.

По данным рейтингового агентства Moody’s, длительная вспышка коронавируса, которая привела к сокращению объема экспортируемых из Китая активных ингредиентов, может привести к дефициту лекарств и росту цен.

«Даара Патель, генеральный секретарь Индийской ассоциации производителей лекарств, которая представляет более 900 производителей лекарств, сказал, что ожидает срыв поставок с апреля. Патель считает, что больше всего это скажется на производстве витаминов и антибиотиков, поскольку Индия является их крупнейшим мировым производителем», — отмечается в публикации.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, в Китае превысило 63,8 тыс. человек, летальных случаев – 1380, выздоровели – более 6,7 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта».