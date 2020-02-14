Это – богатая природными ресурсами страна. Сложные политические отношения с Вашингтоном и вновь введенные американцами санкции существенно снижают экономический потенциал Ирана

Информационное агентство Anadolu Ajansı опубликовало статью под названием «Iran marks 41st anniversary of Islamic revolution» — «Иран отмечает 41-ю годовщину Исламской революции».

В предисловии к ней говорится так: «Иран официально стал Исламской республикой после референдума, состоявшегося 1 апреля 1979 года».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Во вторник Иран отметил 41-ю годовщину Исламской революции на фоне экономического кризиса и американских санкций.

Иранский шах Мохаммад Реза Пахлави покинул страну 16 января 1979 года вследствие народного восстания, вспыхнувшего в 1978 году.

Аятолла Хомейни вернулся из Парижа и объявил Исламскую революцию в Иране 11 февраля 1979 года.

Тегеранско-вашингтонский конфликт начался тогда, когда «революционеры» захватили посольство США в Тегеране, обвинив Вашингтон в поддержке шаха.

Заключение исторической ядерной сделки в 2015 году ознаменовало собой завершение действия американских санкций, введенных через девять месяцев после начала революции

Однако президент США Дональд Трамп вышел из соглашения в мае 2018 года и вновь ввел санкции в два этапа — в августе и ноябре того же года.

Реза Шах

Реза Пахлави основал династию Пахлави в 1921 году, свергнув Ахмада Каджара, последнего шаха династии Каджаров. Пахлави стал премьер-министром в 1925 году.

В 1941 году, когда Реза Пахлави отменил нефтяной договор, Советский Союз и Великобритания вторглись на территорию Ирана.

Он назначил своего сына Мохаммада Резу Пахлави правителем Ирана и бежал в Южную Африку в 1941 году.

Мохаммад Реза Пахлави взошел на трон в качестве шаха Ирана в 21-летнем возрасте.

Мохаммад Реза Пахлави

Первые годы правления Мохаммада Резы Пахлави были относительно спокойными благодаря тому, что он при проведении своей политики проявлял большую терпимость, чем его отец.

В 1963 году шах приступил к осуществлению того, что им самим было названо «белой революцией». Он ставил цель сделать страну одной из пяти самых развитых государств.

Аграрная политика Мохаммада Резы, которая не отвечала потребностям страны, ускорила миграцию населения из сельских районов в города.

Хомейни был тем человеком, который выразил самое недвусмысленное и жесткое несогласие в отношении шахской «белой революции» и привилегий, которыми пользовались американские войска.

Хомейни был заключен в тюрьму за свою критику и выслан в Париж в 1964 году. Находясь в изгнании, он руководил кампанией по свержению шаха.

Речи Хомейни находили живой отклик в местных мечетях и на базарах. В 1963 году находившееся под руководством Хомейни крыло мусульманских священнослужителей приступило к организации заговора с целью захвата власти.

В 1971 году, несмотря на ухудшение ситуации в иранской экономике, шах организовал очень яркое празднование 2500-летия Иранской империи.

После этого праздника, который (негативным образом) отразился на репутации шаха, протесты усилились.

Организация арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) ввело эмбарго на поставку нефти Америке за то, что она поддержала Израиль в ходе арабо-израильской войны 1973-1974 годов, и доходы от иранской нефти снова начали расти. Шах принял решение приобрести на выручку боеприпасы, и оно обернулось возникновением массовых протестных выступлений.

9 января 1978 года, когда была опубликована статья против аятоллы Хомейни, состоялись демонстрации протеста, и более 100 человек были убиты в ходе этих акций. 8 сентября 1978 года правительство объявило о введении военного положения.

16 января 1979 года Мохаммад Реза Пехлеви покинул страну, поскольку протесты вышли из-под контроля. 1 февраля 1979 года Хомейни вернулся в страну и заявил, что хочет, чтобы Иран был верен Исламу.

С возвращением Хомейни в страну 58-летнее правление династии Пахлави завершилось. Иран официально стал Исламской республикой после референдума, состоявшегося 1 апреля 1979 года.

В декабре 1979 года страна утвердила шариатское и религиозное лидерство Хомейни».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Новый экономический курс, объявленный руководством Исламской республики, был нацелен на обеспечение экономической независимости Ирана от западных стран, а также на достижение максимальной занятости населения. Это – богатая природными ресурсами страна. Сложные политические отношения с Вашингтоном и вновь введенные американцами экономические санкции существенно снижают экономический потенциал Ирана. Многие другие страны, будучи по тем или иным причинам вынужденными считаться с позицией США, закрывают свои рынки или же ограничивают доступ к ним для продукции этой страны.

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