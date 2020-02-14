Нур-Султан. 14 февраля. КазТАГ — Реформировать таможенную и налоговую системы планируют в 2020 году в Казахстане, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«В текущем году запланировано исполнение 10 шагов Плана нации («100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ первого президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева» – КазТАГ): по реформированию и интеграции таможенной и налоговой систем, совершенствованию системы профессионально-технического и высшего образования, привлечению стратегических инвесторов в сферы дорожно-транспортной инфраструктуры и энергосбережения, развитию частной медицины и внедрения корпоративного управления в медучреждениях, передаче государственных функций в конкурентную среду, усилению роли общественных советов при государственных органах и акимах. (…) К настоящему времени из 100 шагов Плана нации выполнены 65», — говорится в сообщении в пятницу.

Также сообщается, что глава правительства Аскар Мамин на заседании Национальной комиссии по модернизации поручил продолжить работу по реализации послания президента РК Касым-Жомарта Токаева от 2 сентября 2019 года.

«Особое внимание обращено на пункты ОНП (Общенационального плана мер по реализации послания Токаева – КазТАГ) по повышению объемов привлечения инвестиций, совершенствованию инвестиционного климата и стимулированию экспорта, проведению реформы государственного управления, в том числе оптимизации численности госслужащих и работников квазигоссектора, модернизации налоговой системы, прекращению деятельности вузов, предоставляющих некачественное образование, развитию физической культуры и массового спорта и др.» — резюмируется в сообщении.