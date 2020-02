Китайские мелкие НПЗ стали активно скупать нефть на мировом рынке

Алматы. 14 февраля. КазТАГ — Китайские мелкие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), известные как «самовары», стали активно скупать нефть на мировом рынке, пишет Bloomberg.

«Внезапный рост закупок нефти независимыми китайскими переработчиками застал азиатских трейдеров врасплох. После нескольких недель сокращения производства, отсрочки доставки и отмены заказов на грузы из-за усиливающегося воздействия коронавируса на спрос на сырую нефть в Китае, компании, включая Shandong Shouguang Luqing Petrochemical Co., Shandong Huifeng Petroleum Chemical Co. и Sinochem Hongrun Petrochemical Co. вернулись на рынок с большими заказами», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что указанные компании – негосударственные переработчики, которых обычно называют «самоварами», из восточной провинции Шаньдун.

«До недавнего времени предприятия в этом районе, казалось, делали все возможное, чтобы не покупать нефть, в том числе снижали темпы переработки. Но затем Luqing закупил семь грузов из России, Анголы и Габона на март и апрель, Sinochem Hongrun закупил партию грузов из Габона, и Huifeng также искал спотовые грузы, по словам трейдеров, знакомых с ситуацией на рынке», — пишет издание.

При этом издание предполагает, что оживление, вероятно, является признаком того, что «самовары» готовятся к возможному восстановлению спроса, воспользовавшись падением цен на нефть, чтобы купить ее по низкой цене.

«Сроки восстановления спроса на нефть в Китае, который, по некоторым оценкам, снизился на 20% из-за коронавируса, являются предметом больших спекуляций на рынке, потому что правильно предугадать развитие событий может быть очень выгодно», — отмечает издание.

Как сообщается, спотовые надбавки за нефть, поставляемую в Шаньдун, упали более чем на 50% по сравнению с нефтью марки Brent после того, как рынок начал реагировать на вспышку коронавируса в середине января.

«Трейдеры проявляют осторожность в отношении того, что означают активные закупки нефти «самоварами» и является ли это признаком восстановления спроса на сырую нефть в Китае, так как многие нефтеперерабатывающие заводы страны по-прежнему работают в режиме сокращения производства, а из-за ограничений на поездки потребление топлива в сфере транспорта остается низким», — пишет издание.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, в Китае превысило 63,8 тыс. человек, летальных случаев – 1380, выздоровели – более 6,7 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта».