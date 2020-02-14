Алматы. 14 февраля. КазТАГ — Вклеивание детских фото в загранпаспорта родителей отменили в Казахстане, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) Алматы.

«Согласно Закону РК «О внесении, изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оказания государственных услуг» от 25 ноября 2019 года «272-VI, исключена норма по выдаче временного удостоверения личности и отменена процедура внесения записи о детях в возрасте до 16 лет, с вклеиванием их фотографий», — говорится в сообщении со ссылкой на миграционную службу Алматы в пятницу.

Иными словами, как отметил начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов, «отменена процедура записи детей и вклейки их фотографий в паспорт родителя для выезда за границу».

«Также теперь не будет временного удостоверения личности. То есть, если раньше человек терял удостоверение, к примеру, ему выдавали временное. Отныне гражданин РК будет получать стандартное удостоверение личности. Это упрощает производство документооборота, а главное облегчает процедуру оказания государственных услуг, получаемых гражданами Республики Казахстан», — информировал начальник управления.