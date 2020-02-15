Алматы. 15 февраля. КазТАГ — Facebook позволит политическим кандидатам в США запускать спонсорский контент, сообщает Reuters.

«Компания Facebook Inc заявила в пятницу, что позволяет политическим кандидатам из США запускать фирменный контент на своих платформах социальных сетей, но контент не будет каталогизирован в его рекламной библиотеке», — говорится в распространенном релизе.

Политические кампании и группы теперь могут использовать инструмент фирменного контента социальной сети, который позволяет влиятельным лицам более четко отмечать в официальном подзаголовке, что сообщение является платным партнерством.

«Изменения произошли после того, как кандидат в президенты США от демократов Майкл Блумберг на этой неделе заплатил популярным мем-аккаунтам в Instagram, принадлежащем Facebook, чтобы публиковать материалы о бывшем мэре Нью-Йорка», — разъясняют специалисты.

Стратегия оплаты влияния социальных сетей на распространение политических сообщений или создание контента набирает обороты в преддверии гонки 2020 года, но правила вокруг этой практики были туманными.

«Узнав о нескольких кампаниях, мы согласны с тем, что на наших платформах есть место для брендированного контента в политических дискуссиях», — заявил представитель Facebook.