Нур-Султан. 15 февраля. КазТАГ – Осадки в виде дождя и снега ожидаются в субботу на юге Казахстана, на севере – снег, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части республики сохраняют свое влияние атмосферные фронтальные разделы – ожидается неустойчивый характер погоды: на северной половине пройдет снег, на южной – осадки в виде дождя и снега. Лишь на восточной части РК – погода без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, метель и усиление ветра», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью небольшой снег. Ветер южных направлений 7-12 метров в секунду. Температура днем -2-4, ночью -10-12.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +5+7, ночью -2-4.

В Шымкенте переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). Временами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, утром и днем 15-20, порывы 23 метров в секунду. Температура днем +6+8, ночью -3-5.

В Жамбылской области днем местами ожидаются осадки, ночью местами – небольшой дождь со снегом, местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. Днем +7+12, ночью -2+3.

В Туркестанской области днем ожидаются осадки, в горах и предгорьях региона – сильные осадки, местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. Днем +3+8, ночью 0+5.

В Кызылординской области днем местами ожидаются осадки, ночью местами – небольшой дождь со снегом, местами ожидаются туман, гололед, днем местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +3+8, ночью -3+2.

В Мангистауской области днем без осадков, ночью местами ожидаются осадки, местами ожидаются туман, ночью – гололед, днем – усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +1+6, ночью -3+2.

В Костанайской области местами ожидаются снег, туман, низовая метель, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -1-6, ночью -8-13.

В Северо-Казахстанской области днем местами ожидается небольшой снег, ночью местами – снег, местами ожидаются туман, низовая метель, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду, гололед. Днем -1-6, ночью -8-13.

В Карагандинской области местами ожидаются снег, низовая метель, туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -7-12.

В Восточно-Казахстанской области без осадков, местами ожидаются усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью и утром – туман. Днем -2+3, ночью -7-12.

В Алматинской области без осадков, в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман. Днем +5+10, ночью -2-7.

В Акмолинской области днем без осадков, ночью местами ожидаются небольшой снег, низовая метель. Днем -1-6, ночью -7-12.

В Актюбинской области местами ожидается снег, ночью местами ожидается туман. Днем 0-5, ночью -3-8.

В Павлодарской области без осадков, ночью местами ожидается туман. Днем -3-8, ночью -12-17.

В Западно-Казахстанской области днем без осадков, ночью местами ожидаются снег, туман. Днем -3-8, ночью -10-15.

В Атырауской области днем без осадков, ночью местами ожидаются небольшие осадки, туман, гололед. Днем -1+4, ночью -2-7.

«В ближайшие трое суток на низкогорных реках Туркестанской области ожидается увеличение водности. На остальных горных реках юга, юго-востока, востока республики будут наблюдаться колебания уровня воды. На водных объектах равнинной территории Казахстана в гидрологическом режиме заметных изменений не ожидается», — предупредили синоптики.