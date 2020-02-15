Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 15 февраля. КазТАГ – Курс доллара США в субботу относительно данных за пятницу изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т375,9, а продажи – Т377.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по 376,3, а продают по Т377,9.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т377,4, а продажи – Т378,1.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т377,2.