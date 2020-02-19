90% от претензий выплачено по обязательному страхованию – Нацбанк РК

Aлматы. 19 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Выплаты по обязательному страхованию на 1 февраля превысили Т2,97 млрд, сообщил Национальный банк (НБ) РК.

«Выплаты по обязательному страхованию на 1 февраля превысили Т2,97 млрд», — следует из отчета на официальном сайте Нацбанка в среду.

При этом была заявлена 8721 претензия и сделано 7857 выплат. Таким образом, было удовлетворено около 90% претензий.

Как уточняется в отчете, по гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ГПОВТС) заявлено 7668 претензий, а сделано 6884 выплат на Т2,7 млрд, по гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами заявлено 16 претензий, а сделана 31 выплата на Т41 млн, по страхованию туриста заявлено 730 претензий, а сделано 727 выплат на Т54 млн и по страхованию работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей заявлено 307 претензий, а сделано 214 выплат на Т173 млн.