Цены на нефть выросли на фоне спада вспышки коронавируса и санкций США против Венесуэлы

Алматы. 19 февраля. КазТАГ — Цены на нефть в среду выросли, при этом цена на Brent растет седьмой день подряд, после того, как распространение коронавируса в Китае замедлилось и беспокойство по поводу падения спроса пошло на спад, а предложение на рынке снизилось из-за введения Соединенными Штатами мер по прекращению экспорта нефти из Венесуэлы, сообщает Reuters.

«Нефть марки Brent подорожала на 75 центов – до $58,5 за баррель к 10.03 по Гринвичу, в то время как американская нефть подорожала на 66 центов – до $52,71 за баррель. Цена на Brent выросла почти на 10% с того момента, как на прошлой неделе она упала до самого низкого уровня в этом году. Структура рынка также демонстрирует признаки быстрого роста спроса на нефть», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что, по официальным данным, число новых случаев заражения коронавирусом в Китае снижается второй день подряд, хотя Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что данных недостаточно, чтобы понять, удалось ли сдержать эпидемию.

Кроме того, по информации издания, на рост цен на нефть повлияло и решение

США о внесении дочерней компании российской «Роснефти» в черный список.

«На этой неделе на повышении цен на нефть отразилось и решение США о внесении в черный список торговой дочерней компании российской «Роснефти», которая, согласно заявлению администрации президента Дональда Трампа, обеспечивала финансовую поддержку правительству Венесуэлы», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, превысило 74 тыс. человек, летальных случаев – 2010, выздоровели – более 10,6 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта».