Находившиеся в залоге 383,5 га земли в Алматы вернули в собственность города

Алматы. 19 февраля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Находившиеся в залоге 383,5 га земли вернули в собственность города, сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

«Для строительства дорог, школ, больниц, детских садов, поликлиник, создания парков, скверов, зон общественного отдыха не хватает свободных земель. Поэтому я поставил перед Центром вопрос передачи земель, находящихся в залоге в Фонде проблемных кредитов, в ведение города. Так, 28 декабря 2019 года правительством РК принято решение о передаче земель АО «Фонд проблемных кредитов» и ТОО Kazkom Reality в коммунальную собственность города Алматы. Общий объем передаваемых земель составил 383,5 га. Эти земли пойдут исключительно для реализации значимых для города социальных проектов», — сказал Сагинтаев на отчетной встрече с жителями города в среду.

Среди предусмотренных территорий под рекреационные и парковые зоны выделено 166,34 га, из них 116,74 га приходятся на предгорья Заилийского Алатау.

Для развития полицентричного города под строительство социальных объектов, в числе которых семь детских садов, четыре школы, дворцы школьников, поликлиники, метрополитен, на автовокзал отводится 87,44 га. Строительство социального жилья займет 66,69 га, под транспортные коммуникации выделено 38,33 га.

«В целом по итогам 2019 года приняты 6693 положительных решения по земельным вопросам, что в два раза больше, чем в 2018 году. Выплачена компенсация собственникам 117 домов, подлежащих сносу для строительства транспортной развязки по улице Сейфуллина/Жансугурова, а также собственникам 59 домов для расширения проспекта Абая», — отметил Сагинтаев.