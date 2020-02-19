Алматы. 19 февраля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Платить компенсации проживающим в районах испытания ракет предложили в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Мы не только критикуем, но и предлагаем. Раз уже невозможно эти договоры (между РК и РФ – КазТАГ) расторгнуть, то внести изменения всегда можно. Предлагаем сделать так, чтобы каждый гражданин, который проживает в местах испытания ракет, где они штатно или нештатно падают, получал компенсацию за каждый пуск ракеты. Вот что-то взлетело, на карточку должно упасть, условно говоря, Т20 тыс., что-то упало нештатно, разлилось – сумма увеличивается. Эти деньги они используют на собственное лечение, профилактику, санаторно-курортное оздоровление», — сказал в среду активист Маргулан Боранбай на пресс-конференции, посвященной теме иностранных военных полигонов, дислоцированных на территории РК, а также проводимым у нас испытаниям межконтинентальных баллистических ракет.

По его словам, инициативная группа трижды обращалась в акимат Алматы по поводу проведения митинга.

«Мы трижды пытались законным путем выйти на мирный митинг с декабря месяца прошлого года и по сей день. Трижды подавали заявки в алматинский акимат, где просили разрешения провести митинг в определенном городским маслихатом месте – это сквер за кинотеатром «Сарыарка». Тема митинга – это выражение протеста против размещения и функционирования на территории Казахстана иностранных военных полигонов и испытаний иностранных межконтинентальных баллистических ракет. Трижды нам было отказано, первые два раза нам было отказано без указания причин, просто отписки банальные, бюрократические. Третий раз на днях было отказано по причине того, что место, которое мы просим на 29 февраля, занято под проведение каких-то мероприятий силами студентов какого-то колледжа», — посетовал спикер.

По его мнению, им и не отказывают, и не дают провести митинг.

«В целом нам не отказывают, говорят, сейчас вот занято, давайте еще раз. У нас сейчас есть вариант обратиться в четвертый раз. Но я знаю, что и в четвертый, и в пятый, и в 20-ый раз нам не дадут провести данный митинг, потому что тема иностранных военных полигонов и испытаний иностранных ракет весьма чувствительная, щепетильная, болезненная для наших властей. Когда мы в официальных обращениях кокетливо говорим об иностранных полигонах, то прекрасно понимаем, что речь идет, прежде всего, и в единственном числе о полигонах и ракетах российских», — отметил активист.

При этом Боранбай указывает на явные нестыковки.

«Говорят, что наши власти боятся таким образом осложнить отношения с Российской Федерацией, вероятно, усматривается в этом какой-то иной подтекст, подоплека. Российские СМИ, возможно, это сочтут за акт русофобии, недружественный акт. Хотя дружественный ли акт то, что Россия продолжает испытывать на территории Казахстана свои межконтинентальные баллистические и продолжает использовать нашу землю под свои полигоны?» — задается вопросом спикер.

Также он поделился опытом общения с госчиновниками.

«Мне доводилось за несколько месяцев пообщаться с рядом наших государственных служащих, не скажу, что высокого ранга, но уровня тех, кто снисходит до объяснения причин отказа лично мне. У них всегда такая кислая мина, потому что вот говорят Россия, ты же понимаешь. Я не понимаю. У нас же есть договоры с ними. Мы же союзники в рамках ОДКБ, ШОС и прочее», — подчеркнул активист.

Вместе с тем он пожаловался на странные нюансы.

«По открытым источникам, взятым из интернета, на территории Казахстана размещено семь российских военных полигонов, которые занимают площадь 11 млн га. Только один из них – Сарышаганский полигон занимает 80 тыс. кв. км, 600 км в одну сторону и 250 км – в другую, то есть территорию, равную Грузии. Я бы понял, если бы Российская Федерация была размером с Сан-Марино или Грузию и попросила своего союзника проводить испытания своих ракет на его территории. Российская Федерация – гигантская страна, у них только один субъект федерации – Якутия больше, чем Казахстан. У них безбрежные территории тундры, тайги, Земля Франца-Иосифа, побережье Баренцева моря. Там они бы могли испытывать хоть каждый день по три раза», — констатирует Боранбай.

К тому же, продолжил спикер, на митинге они хотят озвучить два основных требования.

«Первое, это ревизия земель, которые используются под полигоны, какова их общая площадь на сегодняшний день. Государство, конечно, знает, но общественность не в курсе. Второе, мы хотели попросить, чтобы государство обеспечило комплексные исследования, подрядив на это международную компанию, не аффилированную ни с Россией, ни с Казахстаном. Она должна исследовать земли, находящиеся под полигонами, земли, где проводятся испытания ракет на предмет их загрязнения. Это комплексная экспертиза, большие исследования, долгосрочные, которые занимают полтора-два года, как минимум, может быть и больше. Нужны анализы и пробы до запуска и после запуска ракет, то есть данные в динамике. Исследования должны быть проведены и медицинские, например, от чего люди умирают чаще всего и чем болеют чаще всего. Исследования флоры и фауны, животного мира. Я убежден, что когда несколько лет назад у нас случился крупный падеж реликтовой сайги, находящейся в Красной книге, тогда ее погибло больше 200 тыс. особей, причиной было падение ракеты на космодроме «Байконур», — резюмировал Боранбай.