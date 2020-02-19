По Т3 млрд ежегодно планируют выделять на гранты молодых ученых РК в течение трех лет

Нур-Султан. 19 февраля. КазТАГ — По Т3 млрд ежегодно планируют выделять на гранты молодых ученых Казахстана в течение трех лет – с 2020 по 2022 годы, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«В 2020-2022 годы общий объем грантового финансирования научных исследований молодых ученых составит Т9 млрд (по Т3 млрд ежегодно)», — говорится в сообщении в среду.

Как сообщается, к настоящему времени по результатам государственной научно-технической и экономической экспертиз национальными научными советами отобраны 1013 заявок молодых ученых по приоритетным семи направлениям.

«Энергетика и машиностроение (102); рациональное использование природных ресурсов, включая водные ресурсы, геологию, переработку, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкции (313); информационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук (167); устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукции (139); наука о жизни и здоровье (127); научные основы «Мәңгілік Ел» (образование XXI века, фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук, 155); национальная безопасность и оборона (10)», — перечисляется в информации.

Отмечается, что высшая научно-техническая комиссия (ВНТК) при правительстве РК утвердила выделение в качестве отдельного приоритетного направления «Научные исследования в области естественных наук», что призвано способствовать дальнейшему укреплению и развитию существующих научных школ Казахстана, формированию новой генерации ученых в этой области.