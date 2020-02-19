Алматы. 19 февраля. КазТАГ — Профилактический спуск лавин ожидается в горах Алматы, сообщает пресс-служба ДЧС города.

«В связи с неустойчивым состоянием снежного покрова (высота снега 60 см) 20 февраля планируется профилактический спуск снежной лавины в лавиносборе №18, который несет угрозу самопроизвольного схода лавины на автодорогу Алматы Космостанция», — говорится в сообщении в среду.

Ранее сообщалось, что профилактический спуск лавин произведен на алматинском горнолыжном курорте (ГЛК) «Шымбулак».