Профилактический спуск лавин ожидается в горах Алматы

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Алматы. 19 февраля. КазТАГ — Профилактический спуск лавин ожидается в горах Алматы, сообщает пресс-служба ДЧС города.

«В связи с неустойчивым состоянием снежного покрова (высота снега 60 см) 20 февраля планируется профилактический спуск снежной лавины в лавиносборе №18, который несет угрозу самопроизвольного схода лавины на автодорогу Алматы Космостанция», — говорится в сообщении в среду.

Ранее сообщалось, что профилактический спуск лавин произведен на алматинском горнолыжном курорте (ГЛК) «Шымбулак».

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