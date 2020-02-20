Аким Алматы призвал бизнес-вумен возглавить социально активных женщин

Алматы. 20 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев призвал успешных в бизнесе алматинок возглавить социально активных многодетных матерей и других женщин города, сообщает корреспондент МИА КазТАГ.

«Толчок нужен, и поэтому я вас призываю, подумайте, пообсуждайте. Вчера, например, после предложения Шаяхметовой (Умут, председателя правления АО «Народный банк Казахстана» – КазТАГ) о беспроцентном кредите «Халык Банка» тем, кто нуждается в подведении газа, вышел к микрофону Сергей Спицын, бизнесмен, который занимается спонсорской и благотворительной деятельностью и предложил заплатить за 50 таких семей, которые нуждаются в подведении газа, бросая вызов всему бизнесу города»,- сказал Сагинтаев на форуме Women in Business в четверг в Алматы.

По его словам, аким видит, кто курирует социально активных женщин.

«Идет как бы конкуренция, совмещенная с конфронтацией между лидерами. Каждый, кто становится там (в среде многодетных матерей и других – КазТАГ) лидером, хочет свое получить и чтобы вокруг них женщины ходили, чтобы они (чувствовали себя – КазТАГ) вожаками, которые могут «на улицу вывести женщин» и так далее», — заявил аким.

По его словам, такого рода направления должны возглавлять настоящие бизнес-вумен.

«Нужно в ряды этих женщин культуру привести. Не бояться их, разговаривать с ними, помогать. Когда женщина, которая успешно занимается бизнесом, приходит и говорит: «Я с вами, я своих денег столько вложу и помогу, обучу, буду патронировать», им тоже будет приятно. Условно, если Умут Болатхановна Шаяхметова ведет такую работу в Наурызбайском районе, это для них – честь», — считает аким.

Социально активные женщины, по его мнению, тоже будут подтягиваться.

«Одна женщина мне сказала: «Вы же первый раз видели в чем я была, вы же мужчина, обратили внимание, а через три месяца я уже маникюр делаю», — привел он пример.

Среда меняет женщину, считает аким.

«И когда красивые, умные и успешные женщины окажутся рядом с ними, они будут меняться, стремиться стать такими же, тоже участвовать в таких бизнес форумах, а не там, «где все сидят, кричат: «Где пособие?» и так далее», — заключил Сагинтаев.