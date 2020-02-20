МОН подало в суд на университет «Астана» за препятствование проверке

Нур-Султан. 20 февраля. КазТАГ — Министерство образования и науки (МОН) РК подало в суд на университет «Астана» за препятствование проверке, сообщает пресс-служба МОН РК.

«Университет «Астана» препятствовал проверке МОН РК и не предоставил документы в соответствии с предметом контроля. По факту воспрепятствования должностным лицам при осуществлении государственного контроля был составлен протокол об административных нарушениях по части 1 статьи 462 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». В настоящее время, согласно требованиям КоАП, материалы административного дела направлены для рассмотрения в суд», — говорится в сообщении в четверг.

В ведомстве отметили, что в 2019 году университет «Астана» по итогам оценки степени риска образовательной деятельности был отнесен к высокой степени риска.

«В связи с этим вуз был включен в перечень организаций образования, подлежащих профилактическому контролю в I полугодии 2020 года», — пояснили в МОН.

В минобразования сообщили, что 12 февраля текущего года университет был уведомлен о проведении профилактического контроля.

«На следующий день соответствующий акт был зарегистрирован в комитете по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры РК. После ознакомления с актом 17 февраля университет был обязан обеспечить комиссии беспрепятственный доступ в помещения и представлять необходимые документы либо их копии в соответствии с предметом контроля. Однако университет в нарушение подпунктов 1) и 2) пункта 2 статьи 155 Предпринимательского кодекса РК не предоставил комиссии соответствующие документы», — резюмируется в сообщении.