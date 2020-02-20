Активы казахстанских банков за январь снизились до Т26,5 трлн

Новости 113 0
Развязка двоевластия назначена на февраль Развязка двоевластия назначена на февраль
65291

Алматы. 20 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Активы казахстанских банков второго уровня (БВУ) за январь 2020 года сократились до Т26,526 трлн, сообщает Национальный банк РК.

Активы БВУ за январь 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года сократились с Т26,81 трлн до Т26,526 трлн, указывается в отчете, размещенном на сайте Нацбанка в четверг.

Таким образом, за январь активы банков сократились на Т284 млрд или на 1,1%.

Согласно документу, обязательства БВУ также сократились – на Т354 млрд до Т22,808 трлн или на 1,5%. Капитал БВУ, напротив, увеличился – на Т70 млрд до Т3,718 трлн или на 1,9%.

Похожие материалы:

  1. В 2019 году из Нацфонда РК изъяли на Т187 млрд больше, чем вложили – Нацбанк
  2. Есимов доложил Токаеву о росте активов фонда «Самрук-Қазына» в 2019 году
  3. На 5% выросла аварийность на дорогах Казахстана в 2019 году
  4. На $352 млн увеличились международные резервы Казахстана за январь – Нацбанк
  5. Доходы от трубопроводного транзита нефти и газа через Казахстан снизились до $1,6 млрд

Новости партнеров

Загрузка...