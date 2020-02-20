Активы казахстанских банков за январь снизились до Т26,5 трлн

Алматы. 20 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Активы казахстанских банков второго уровня (БВУ) за январь 2020 года сократились до Т26,526 трлн, сообщает Национальный банк РК.

Активы БВУ за январь 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года сократились с Т26,81 трлн до Т26,526 трлн, указывается в отчете, размещенном на сайте Нацбанка в четверг.

Таким образом, за январь активы банков сократились на Т284 млрд или на 1,1%.

Согласно документу, обязательства БВУ также сократились – на Т354 млрд до Т22,808 трлн или на 1,5%. Капитал БВУ, напротив, увеличился – на Т70 млрд до Т3,718 трлн или на 1,9%.