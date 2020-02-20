Маркировка товаров приведет к повышению цен и росту социальной напряженности в РК

Нур-Султан. 20 февраля. КазТАГ – Маркировка товаров контрольно-идентификационными знаками (КИЗ) приведет к повышению цен и росту социальной напряженности в Казахстане, считают представители бизнес-сообщества.

«Бизнес-сообщество Казахстана не готово к безальтернативному и форсированному внедрению маркировки КИЗ, поскольку это приведет к неоправданным затратам на закуп оборудования, снизит рентабельность производства, приведет к повышению цен и росту социальной напряженности в стране», — говорится в сообщении, полученном в четверг от Change PR по итогам круглого стола с участием депутатов мажилиса, экспертов и общественных деятелей, НПП «Атамекен» и девяти отраслевых ассоциаций, работающих в сфере агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса (МСБ) и производственного сектора Казахстана, России и Кыргызстана.

По мнению участников встречи, «не стоит идти по примеру РФ, где сейчас форсируется вопрос маркировки КИЗ всех товаров до 2024 года, а нужно учесть интересы и реалии казахстанского бизнеса».

«Маркировка КИЗ по примеру РФ может привести к увеличению затрат только субъектов МСБ и составит примерно Т12,5 млрд единовременно и это только на приобретение оборудования для считывания КИЗ. Во время обсуждения также было отмечено, что предлагаемая схема маркировки КИЗ малоэффективна и не обеспечит прозрачность оборота товаров, защиту прав потребителей, сокращение теневой экономики, стимулирование производства качественной и безопасной продукции. Представители казахстанского бизнеса считают, что внедрение маркировки КИЗ приведет к усилению инфляционного давления на национальную валюту, станет дополнительным барьером в торговле, негативно отразится на всех категориях бизнеса, включая малый и микробизнес, скажется на показателях инвестиционной привлекательности Казахстана», — сказано в сообщении.

Участники круглого стола решили подготовить открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в котором намерены просить сохранить принцип добровольного участия в системе маркировки согласно казахстанскому законодательству, а также обратить внимание членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на существующую казахстанскую систему цифровой прослеживаемости, которая является полным, доступным и бесплатным аналогом предлагаемой маркировки КИЗ и позволяет осуществить надлежащий контроль за товарооборотом через систему электронных счетов-фактур и виртуальный склад.

«Также участники круглого стола обратятся с просьбой к президенту – поручить правительству РК внести в ЕАЭС предложение об исключении части 3 статьи 7 из соглашения о маркировке. Представители бизнеса просят провести анализ регуляторного воздействия введения маркировки товаров на казахстанскую экономику с привлечением независимых экспертов, представителей СМИ, а также провести общественные слушания в парламенте и национальной палате предпринимателей «Атамекен», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, 18 декабря 2019 года депутат мажилиса Дания Еспаева, обращаясь с запросом к представителям правителства, сообщила, что казахстанские бизнес ассоциации выступают против введения обязательной маркировки товаров в ЕАЭС, которая, по их мнению, приведет к росту цен в Казахстане более чем на 10%. По словам парламентария, российская сторона неуклонно расширяет список товаров, подлежащих обязательной маркировке. Как отметила депутат, уже сегодня можно предполагать, что малые и средние производители ряда товаров, например, спецодежды, предметов гигиены, постельного белья, по мнению депутата, просто обанкротятся. Их место, по мнению Еспаевой, объективно займут товары крупных производителей из России потому, что там – другие объемы экономики, а дополнительные затраты всегда компенсируются масштабом.

14 февраля стал известен ответ ИО министра торговли и интеграции РК Кайрата Торебаева, который сообщил, что решения о введении обязательной маркировки на те или иные товарные группы будут приниматься только на основании результатов анализа целесообразности введения маркировки, а также анализа регуляторного воздействия, проводимыми отраслевыми государственными органами по итогам пилотных проектов по маркировке различных товарных групп. В свою очередь, добавил он, для снижения финансового бремени на бизнес государственной программой индустриально-инновационного развития РК на 2020-2025 годы предусмотрены меры государственной поддержки отечественных товаропроизводителей в части субсидирования их затрат на покупку оборудования для маркировки.