Сын главы «Народного банка» получил пост замакима Павлодарской области

Павлодар. 20 февраля. КазТАГ – Сакен Шаяхметов назначен заместителем акима Павлодарской области, сообщает пресс-служба областного акимата.

«Заместителем акима Павлодарской области назначен Сакен Беймбетович Шаяхметов», — говорится в сообщении в четверг.

Шаяхметов с декабря 2018 года был заместителем руководителя канцелярии премьер-министра, до этого в 2017-2018 годы занимал пост советника главы правительства.

Сакен Шаяхметов приходится сыном председателю правления АО «Народный банк Казахстана» Умут Шаяхметовой.