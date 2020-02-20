Нур-Султан. 20 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. На поиски сбежавшего сержанта подняты гарнизоны Шымкента и Туркестанской области, сообщил начальник департамента собственной безопасности министерства внутренних дел Казахстана Арман Саданов.

«В МВД однозначно оперативно-следственная группа работает. С самой первой минуты, как поступил сигнал, подняты гарнизоны у нас города Шымкент и Туркестанской области, а также Нацгвардия на поиски данного преступника», — сообщил Саданов в четверг на брифинге в МВД.

Ранее информацию о побеге солдата-срочника в Шымкенте с оружием начали распространять в мессенджерах. Сообщалось, что военный совершил кражу оружия: АК-74 – 30 единиц, 9 мм ПМ – 27 единиц, патроны АК – 420 единиц, патроны к ПМ – 48 единиц, травматический ПМ – одна единица. Позже сведения о побеге контрактника и пропаже оружия подтвердили

в минобороны РК.