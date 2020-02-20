Примерно 50 млн человек ежегодно получают травмы в результате ДТП во всем мире – ВОЗ

Алматы. 20 февраля. КазТАГ — Примерно 50 млн человек ежегодно получают травмы в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) во всем мире, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Ежегодно в результате ДТП во всем мире гибнет 1,35 млн человек, примерно 50 млн получают травмы и некоторые пострадавшие становятся инвалидами на всю жизнь. И это происходит из-за того, что кто-то превысил скорость, сел за руль в нетрезвом состоянии или забыл пристегнуться ремнем безопасности. Эту проблему обсуждают участники конференции, которая (в среду – КазТАГ) стартовала в Стокгольме», — говорится в сообщении на сайте «Новости ООН».

Как уточняется, 3-я всемирная конференция по безопасности дорожного движения, посвященная целям в области устойчивого развития, проходит под эгидой ВОЗ в Швеции, где обсуждают инновационные пути спасения жизней на дорогах.

«Для участия в ней съехались около 1,7 тыс. делегатов из 140 стран мира. Они обменяются опытом осуществления глобального плана в рамках десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения 2011-2020 годов, а также наметят пути дальнейшего международного сотрудничества в эпоху стремительного повышения мобильности. (…) Делегаты обсудят безопасность на дорогах, в том числе, с точки зрения реализации всех целей устойчивого развития», — следует из сообщения.

Известно, как следует из сообщения, что на страны с низким и средним уровнем дохода приходится 90% всех случаев смерти в результате ДТП в глобальном масштабе.

«Самые высокие показатели смертности в Африке: 26,6 случая на 100 тыс. человек, а самые низкие – в Европе: 9,3 случая на 100 тыс. человек. На дорогах в европейском регионе ВОЗ ежедневно гибнут 230 человек и тысячи получают серьезные травмы», — говорится в сообщении.

В ВОЗ напоминают, что гибель людей и увечья, полученные в результате ДТП, не только уносят жизни, но и повергают семьи в нищету: у одних весь семейный бюджет уходит на лечение, другие – теряют кормильцев или вынуждены всю жизнь выплачивать компенсации пострадавшим.

«Экономический ущерб от ДТП на уровне стран составляет в среднем 3% от ВВП. Дорожно-транспортные происшествия являются восьмой ведущей причиной смерти во всем мире для людей всех возрастов и главным фактором гибели детей и молодых людей в возрасте от 5 до 29 лет. (…) Многих пассажиров, пешеходов, мотоциклистов и велосипедистов можно было бы спасти, если бы все неукоснительно соблюдали правила дорожного движения, следовали базовым правилам безопасности: пристегивались ремнями, не превышали максимальную скорость, не садились за руль в нетрезвом состоянии и использовали детские удерживающие устройства в соответствии с возрастом, ростом или весом детей», — отмечается в сообщении.

Эксперты ВОЗ отмечают, что чаще всего на дорогах гибнут мотоциклисты, пешеходы и велосипедисты. В ВОЗ вновь предлагают градоначальникам сооружать безопасные велосипедные дорожки, обязывать велосипедистов и мотоциклистов надевать защитный шлем и т.д. Все эти – на первый взгляд простые требования – путь к спасению жизни людей.

«Участники конференции на уровне министров приняли «Стокгольмскую декларацию», в которой призвали провести заседание высокого уровня генеральной ассамблеи ООН по безопасности дорожного движения и выработать новый набор инновационных решений для спасения жизней на дорогах всего мира. В декларации содержится призыв к государствам прилагать усилия «к сокращению смертности в результате дорожно-транспортных происшествий как минимум на 50% в период с 2020 по 2030 годы», — следует из сообщения.