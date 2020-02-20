Алматы. 20 февраля. КазТАГ – Проекты казахского алфавита на латинице опробовали среди студентов и в банковской системе, сообщает пресс-служба министерства культуры и спорта РК.

«На совместном совещании рабочих групп были обсуждены три проекта алфавита. В частности, ранее утвержденный и на данный момент усовершенствованный вариант с использованием акута. Второй – алфавит с использованием знака – умлаут. Третий проект – проект, разработанный группой ученых Института языкознания им.А. Байтурсынова», — сообщили в четверг в МКС по итогам совещания на тему «Казахский алфавит на основе латиницы: предложения, обсуждение и результат», которое состоялось в Алматы.

Как отмечается, первые два проекта алфавита были рассмотрены 14 февраля на открытом обсуждении республиканского масштаба с участием ученых-филологов и методистов, специалистов языка из высших и средних учебных заведений, а третий вариант был обсужден в социальных сетях.

«В целях определения, какой из проектов более эффективный, министерством образования и науки РК было проведено пробное анкетирование среди учащихся и студентов. Также министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК организовало экспертные работы на соответствие алфавитных знаков системе UNICODE, банки – на их удобство виспользовании в банковской системе, молодежное крыло «Нур Отан» – семинары по проектам алфавита», — говорится в сообщении.

В минкультуры уточнили, что на расширенном совещании были обобщены результаты этих анализов и обсуждений, предложения и анализ результатов пробных работ.

«Ученые предъявляют к алфавиту следующие требования: охват всех звуков казахского алфавита; соблюдение принципа «один звук – один знак»; преемственность и последовательность дополнительных диакритических знаков; соответствие латинских букв и диакритических знаков характеру звуков казахского языка; соблюдение научной обоснованности в алфавите; соответствие знаков алфавита Международной фонетической алфавитной системе; соответствие знаков алфавита системе UNICODE; сохранение алфавитной последовательности в соответствии с природой казахского языка. На совместном совещании были заслушаны доклады по трем проектам алфавита и проведены научные обсуждения. Выбранный проект будет представлен в Национальную комиссию по переводу казахского языка на латинскую графику», — добавили в МКС.

Напомним, 20 декабря 2019 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил о недопустимости кампанейщины при реформе и модернизации казахского языка.