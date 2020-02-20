Замакима района задержан по подозрению в махинациях с участками близ аэропорта Алматы

Талдыкорган. 20 февраля. КазТАГ – Заместитель акима Енбекшиказахского района Алматинской области задержан по подозрению в махинациях с участками близ аэропорта Алматы, сообщает антикоррупционная служба.

«Антикоррупционной службой Алматинской области проводится досудебное расследование в отношении заместителя акима Енбекшиказахского района по факту превышения власти и должностных полномочий. Он подозревается в том, что занимая в 2017 году должность руководителя ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства» Талгарского района, незаконно согласовал схему застройки 16 земельных участков, которая явилась основанием к незаконному изготовлению идентификационных документов и регистрации права частной собственности гражданам земельного участка общей площадью 0,96 га, расположенный в Панфиловском сельском округе Талгарского района, вблизи международного аэропорта Алматы. Подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в ИВС», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Напомним, 27 декабря 2019 года в 7.22 самолет Fokker-100 авиакомпании «Bek Air», летевший из Алматы в Нур-Султан (рейс №Z2100), при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Самолет дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа. В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. Также тогда погиб командир воздушного судна Марат Муратбаев, а 28 января 2020 года умер второй пилот – Миржан Мулдакулов. В результате проверок, начатых после авиакатастрофы, многочисленные нарушения нашли как в авиакомпании Bek Air, так и в сфере земельных отношений на прилегающей к аэропорту Алматы территории. Основной версией причины крушения самолета названо обледенение.

28 декабря 2019 года стало известно, что действие сертификата эксплуатанта АО «Bek Air», выданное АО «Авиационная администрация Казахстана» 12 ноября, приостановлено на неопределенный срок.

28 декабря известный казахстанский юрист Бакытжан Базарбек сообщил, что земельные участки площадью в 150 га в районе между селами Гульдала и Альмерек Талгарского района, где произошло крушение самолета, были землями сельскохозяйственного назначения и находились в частной собственности женщины по имени Б. Он уточнил, что земля близко расположена к взлетно-посадочной полосе (всего 300-400 м, на запретной 3 км. зоне), и на ней запрещается не только строительство жилых строений, но и в связи с орошаемостью – занятие некоторыми видами сельскохозяйственной деятельности, связанными с животноводством, так как это может привлекать птиц, которые могут оказаться помехой для самолетов. Юрист рассказал о многочисленных махинациях, в которых фигурируют и местные чиновники. В интервью агентству КазТАГ он сообщил, что на него после публикации постов о махинациях начало оказываться давление.

10 января заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр подтвердил наличие махинаций с землей.

17 февраля 2020 года сообщалось, что пилоты, проводники и инженеры авиакомпании «Bek Air» обратились к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву с просьбой оказать содействие в возобновлении сертификата эксплуатанта.

В этот же день АО «Авиационная администрация Казахстана» (ААК) обещало предоставить результаты проверки авиакомпании «Bek Air» до 27 февраля.

18 февраля генеральный директор АО «Авиационная администрация Казахстана» Питер Гриффитс он сообщил, что сертификация Bek Air в 2019 году была выполнена некорректно и в неполном объеме. Также он заявил, что у авиакомпании есть возможность исправиться и в течение шести месяцев доказать устранение несоответствий.