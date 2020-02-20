Нур-Султан. 20 февраля. КазТАГ – Профилактический спуск лавин произвели в бассейне Большой Алматинки, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.

«В связи с неустойчивым состоянием снежного покрова, а также для обеспечения безопасности участка автодороги Алматы-Космостанция 20 февраля в бассейне реки Үлкен Алматы произведен профилактический спуск снежной лавины. Объем спущенного снега остановился на участке автодороги БАО-Космостанция и составил 300 кубометров», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Расчистка автодороги проводится техникой Космостанции.

«В ходе проведения профилактических работ жертв, пострадавших, разрушений нет. Профилактический спуск проведен сотрудниками «Казселезащиты» совместно специализированной организацией ТОО «Нартас», с участием РГП «Казгидромет», Института географии РК, ДЧС, Республиканского оперативно-спасательного отряда, Центра медицины катастроф КЧС МВД РК, департамента полиции Алматы», — сказано в сообщении.

Вместе с тем, в ДЧС Алматы предупредили, что в связи с гидрометеорологической обстановкой хождение, катание по заснеженным склонам не рекомендуется.