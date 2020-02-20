Алматы. 20 февраля. КазТАГ – Профилактический спуск лавин проведут в пятницу в урочище Эдельвейс в горах Алматы, сообщает пресс-служба ДЧС города.

«Для обеспечения безопасности участка автодороги Шымбулак Туюк-Су, в связи большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова (100см), завтра, 21 февраля года «Казселезащитой» ​ будет проведен профилактический спуск снежных масс в лавиносборе №17 (урочище Эдельвейс)», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

В целях исключения чрезвычайных ситуаций ДЧС призвал жителей и гостей Алматы воздержаться от походов и восхождений в указанных местах проведения профилактических мероприятий.