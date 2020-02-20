Олимпиаду-2020 предлагают перенести из Токио в Лондон из-за коронавируса

Алматы. 20 февраля. КазТАГ – Кандидат в мэры Лондона предложил перенести Олимпиаду-2020 в Лондон, если ее проведение в Токио будет невозможно из-за коронавируса, сообщает Reuters.

«Лондон будет готов принять у себя Олимпиаду-2020, если вспышка коронавируса вынудит перенести ее из Токио, заявил кандидат в мэры британской столицы Шон Бэйли», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что организаторы Олимпийских игр в Токио, которые должны начаться 24 июля, создали специальную группу для координации своих действий с органами здравоохранения в связи с эпидемией. Как заявил международный олимпийский комитет, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что не имеет никаких планов на случай отмены или переноса Олимпийских игр.

По информации издания, в Японии сотни людей были заражены коронавирусом, на борту круизного корабля «Алмазная принцесса» у порта Йокогама были подтверждены две смерти, что вызвало опасения, что главное спортивное событие в мире может не состояться.

Бейли сказал, что Лондон имеет все шансы заменить Токио в случае необходимости, и призвал Олимпийский комитет рассмотреть город в качестве альтернативы.

«Учитывая продолжающиеся проблемы в мире, вызванные вспышкой коронавируса, я настоятельно призываю Олимпийский комитет серьезно подумать о том, что Лондон может принять у себя Олимпиаду в случае необходимости. У нас есть инфраструктура и опыт, и если меня изберут мэром, я позабочусь о том, чтобы Лондон был готов снова провести крупнейший спортивный праздник, если нас призовут в час нужды», — заявил Бэйли.

Оргкомитет Токио-2020 не стал комментировать заявления Бэйли и лишь сообщил, что предпринимает необходимые шаги в борьбе с коронавирусом.

«Токио-2020 будет продолжать сотрудничать со всеми соответствующими организациями, которые тщательно отслеживают любые случаи инфекционных заболеваний, и мы рассмотрим принятие любых контрмеры, которые могут для этого потребоваться в сотрудничестве со всеми соответствующими организациями», — говорится в заявлении.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом, превысило 74 тыс. человек, летальных случаев – 2010, выздоровели – более 10,6 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта».