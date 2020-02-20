Алматы. 20 февраля. КазТАГ – В России обеспокоены ростом радикализма в Казахстане и РФ, сообщает пресс-служба Ассамблеи народов России (АНР).

«Несмотря на то, что в 2019 году Казахстан и Россия добились значительного сокращения общего числа экстремистских правонарушений, неослабевающую тревогу вызывает рост крайних проявлений радикализма, террористических преступлений: в РК – до 101 (на 2%), в РФ – до 1806 (на 7,6%). За прошлый год в Казахстане пресечены семь радикальных групп и три попытки терактов, в России – 78 радикальных ячеек и 33 теракта», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как отметили в АНР, наличие самой протяженной границы, международных связей террористических группировок, каналов переправки боевиков и финансирования за рубеж, активная работа экстремистов в глобальном информационном пространстве сети Интернет объективно подталкивают Казахстан и Россию не только к продолжению успешного сотрудничества правоохранительных органов в части розыска и экстрадиции преступников, «но и к объединению лучших практик общественных, религиозных организаций, экспертных центров по профилактике и борьбе с радикализмом».

В целях обмена опыта в данной сфере 26 февраля, по данным российской ассамблеи, в Оренбурге состоится международная экспертная встреча «Трансграничные угрозы религиозного экстремизма: взгляд из России», в которой примут участие представители силовых ведомств, духовенства и эксперты двух стран.